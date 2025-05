Vitoria eliminará el pronto pago de seis euros en las multas de la nueva OTA

El Ayuntamiento de Vitoria avanza en el proyecto para añadir 5.000 nuevas plazas de OTA en cinco barrios de la ciudad a partir del 1 de octubre ... . Con una novedad: cuando entre vigor esa renovada ordenanza, se eliminará el pronto pago de seis euros que hasta ahora permitía reducir la cuota de una multa. Es decir, sólo habrá infracciones leves (no haber sacado el ticket en papel o digital, pasarse de tiempo o invadir una plaza de residente), que se penalizarán con entre 30 y 60 euros, y graves (falsificar datos, llevar distintos caducados o munipulados), que costarán 200 euros.

La intención de esta modificación, según ha expresado este miércoles la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV) en una comisión municipal, es evitar que «personas aparquen todo el día y sólo paguen la reducción de la sanción que se les había impuesto». Esta práctica, a su juicio, «iba en contra del propio modelo porque no se estaba produciendo la rotación que persigue la OTA».

Habrá más cambios. Este nuevo mapa de la zona azul diferenciará a la capital alavesa en un total de once áreas. Ese redibujo viene impulsado, también, por la puesta en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ya que en el centro de Vitoria el tráfico se regulará con sus propias normas. De ahí que en barrios como Coronación, Lovaina, El Anglo y Ensanche (zona 1) se haya estipulado que los conductores que no sean residentes tengan un límite de aparcamiento de 90 minutos; mientras que en San Martín, Adurza y el resto del este de la ciudad (zona 2) los coches de otros distritos sí podrán exceder esa hora y media de tiempo. No obstante, una vez se haya rebasado el plazo máximo (90 minutos), habrá que mover el coche fuera de esa sona por un mínimo de una hora.

Estos planos también son importantes a la hora de, si se cuenta con la tarjeta de residente, poder estacionar en las 'zonas contiguas'. Los de Adurza y San Martín, al estar en la periferia, no podrán. Respecto a las tarifas para vecinos, en principio, éstas se mantendrán en 45 euros anuales.

Ampliar Las once zonas de la OTA, proyectadas para 2027. E. C.

El Partido Popular (PP), que se ha abstenido en la votación realizada para aprobar el calendario de cara a tramitar la nueva ordenanza de la OTA, ha afeado que esta nueva ampliación «agravará el problema» de los aparcamientos a otras distritos de la ciudad. «Habrá tensiones en Gazalbide, Txagorritxu, Ariznabarra, Mendizorroza...», ha enumerado Alfredo Iturricha. EH Bildu y Elkarrekin sí han apoyado este trámite por ser una «herramienta eficaz».

En última instancia, el proyecto deberá ser aprobado en el pleno municipal para lo que necesitará también del apoyo de algún partido de la oposición. «Lo vamos a buscar con ahínco», ha asegurado Artolazabal.

Si todo va en plazo, está previsto que durante el verano se pinten las calles de Arana, las de Aranbizkarra (incluidas Hortaleza y Amizkarra) hasta los pares de la calle Valladolid; todas las de Santa Lucía con Los Astrónomos; Aranzábal y la Avenida de Gasteiz, desde Beato Tomás de Zumárraga (no entra) hasta Portal de Castilla; y San Martín, desde Bustinzuri a la Avenida. Además, por petición vecinal, se incluirá en la OTA de Adurza la calle Las Trianas. Esta «reforma integral» permitirá también que gremios y autónomos tengan un distintivo específico que les permitirá aparcar por toda la ciudad sin límite de tiempo.