Vitoria cumple como zona tensionada pero Alegría-Dulantzi cae de la lista

Un total de 32 municipios de Euskadi cumplen con al menos uno de los tres criterios para ser declarados zona tensionada y poder poner coto ... al incremento de los precios del alquiler de vivienda. El último informe presentado este lunes plantea que en la provincia de Álava solo uno de ellos, su capital, podría acogerse a este paraguas legal mientras que el otro que optaba a ello, Alegría-Dulantzi, no cumpliría, con lo que es previsible que el municipio de la cuadrilla de la Llanada Alavesa, desista de presentar la solicitud. El informe del Observatorio Vasco de la Vivienda se refiere a municipios que suman un volumen de población superior a los 1,48 millones, el 67,3% del total que reside en Euskadi.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha presentado en una rueda de prensa celebrada en Vitoria, la actualización del listado de municipios susceptibles de ser declarados como zonas tensionadas en Euskadi, en base a los criterios definidos por la Ley estatal 12/2023 del Derecho a la Vivienda.

Según el citado informe, se han identificado 32 municipios que cumplen con al menos uno de los tres criterios legalmente establecidos: notable incremento de precios de alquiler o compraventa, o que resistan a arrendatarios y compradores un esfuerzo económico superior al 30% de la renta familiar. Hasta el momento han sido declarados municipios «tensionables» o se encuentran en una fase de tramitación muy avanzada para conseguirlo, un total de once localidades. Se trata de Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irun, Galdakao (Distrito 2), San Sebastián, Astigarraga, Hernani, Usurbil y Lezo.

La actualización del informe incorpora datos oficiales hasta finales de 2024, incluyendo precios de alquiler, compraventa y nivel de esfuerzo económico. Vitoria es el único municipio en Álava que cumple los tres criterios, aunque aún no ha tramitado la solicitud documentada para conseguirlo ante el Gobierno vasco. Hace un mes, el Gabinete de Maider Etxebarria apuntó que esta petición se cursaría «más pronto que tarde». Alegría-Dulantzi no se encontraría en una situación de tensionamiento residencial.

«El mensaje que lanzaría a los municipios que hayan salido es que no hay que confiarse. El hecho de que en un momento dado una décima arriba o una décima abajo te saque de este listado no significa que no haya que seguir trabajando en las estrategias», ha advertido el consejero.