Vitoria condena la agresión sexual de un hombre a una mujer tras ofrecerle trabajo

El Ayuntamiento de Vitoria ha convocado este martes una concentración de condena y rechazo por la última agresión sexual ocurrida en la capital alavesa el pasado miércoles. Tras cinco minutos de silencio, la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, ha trasladado un mensaje de firmeza contra la violencia machista y la necesidad de que toda la sociedad trabaje por la igualdad. «Esta agresión nos recuerda que esta lacra sigue presente y que ante ella no podemos mirar hacia otro lado. Nuestra condena es rotunda. No hay justificación ni excusa para la violencia contra las mujeres. Pero además de condenar, debemos actuar. La igualdad no es solo un principio en las leyes; no es solo un derecho que tenemos todas las mujeres. Es una tarea diaria que nos implica a todos y todas. En casa, en el trabajo, con los amigos y amigas, en cada espacio de nuestra vida».

Los hechos denunciados ocurrieron la semana pasada. Un hombre de 64 años fue detenido el viernes acusado de un presunto delito de agresión sexual a una mujer con la que contactó con el propósito de «ofrecerle trabajo para desempeñar tareas de limpieza en su vivienda», informó este sábado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles en la vivienda del agresor ubicada en un barrio de la capital alavesa. Al parecer, la víctima «buscaba trabajo a través de una plataforma en internet» y contactó con un hombre que ofrecía empleo para «efectuar la limpieza en su domicilio». Tras una primera conversación desarrollada «con normalidad» en un establecimiento hostelero donde habían quedado, el hombre que ofertaba el trabajo le propuso a la mujer que viera la casa donde tenía que desempeñar las tareas domésticas.

Una vez en la vivienda, la mujer empezó a sentir que se encontraba «indispuesta y a perder la perspectiva de la situación». En ese instante, el individuo comenzó a «agredirle sexualmente» a pesar de la negativa reiterada de la víctima, refiere la nota difundida por la Ertzaintza. La mujer «se sentía sin fuerzas y en estado de shock», agrega.

Cuando se recuperó, la víctima «abandonó el lugar con dolor en sus partes íntimas». Al día siguiente, denunció los hechos en dependencias de la Ertzaintza en Vitoria. Las pesquisas efectuadas por los agentes encargados del caso permitieron la identificación del presunto autor. Este hombre tiene antecedentes policiales por «hechos similares», tanto en Euskadi como en otras provincias españolas.

El sospechoso fue detenido en su domicilio, acusado de un presunto delito de agresión sexual. El sábado por la mañana fue puesto a disposición judicial.