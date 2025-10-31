El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Recreación del cantón de las Canicerías con las nuevas jardineras. E. E:

Vitoria comienza a reverdecer su Casco Medieval con grandes jardineras

La actuación del Ayuntamiento se centrará en el eje cantón Carnicerías-Santa Ana

B. Mallo

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:29

Vitoria es la ciudad verde por excelencia, pero si en una zona de la urbe hay escasez de espacios con vegetación ese es sin duda ... el Casco Medieval. El objetivo del Ayuntamiento es implementar más elementos naturales en las calles de la 'almendra' y para ello ha puesto en marcha el primer proyecto de reverdecimiento con una intervención en el eje Cantón Carnicerías–Santa Ana, donde se instalarán unas jardineras gigantes. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el expediente de contratación de este proyecto que acercará la naturaleza al corazón histórico de la ciudad.

