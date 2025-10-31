Vitoria comienza a reverdecer su Casco Medieval con grandes jardineras

Vitoria es la ciudad verde por excelencia, pero si en una zona de la urbe hay escasez de espacios con vegetación ese es sin duda ... el Casco Medieval. El objetivo del Ayuntamiento es implementar más elementos naturales en las calles de la 'almendra' y para ello ha puesto en marcha el primer proyecto de reverdecimiento con una intervención en el eje Cantón Carnicerías–Santa Ana, donde se instalarán unas jardineras gigantes. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el expediente de contratación de este proyecto que acercará la naturaleza al corazón histórico de la ciudad.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 269.284 euros y un plazo de ejecución de entre 18 y 20 semanas. Las obras comenzarán en las próximas semanas y las tareas de plantación se realizarán entre noviembre y marzo, la época idónea para garantizar el arraigo de las especies vegetales.

Se trata de la primera actuación de este tipo en el Casco Medieval, un proyecto piloto que servirá como modelo para futuras intervenciones de reverdecimiento en la zona. Esta intervención inicial se realizará en los cantones de las Carnicerías y Santa Ana y las calles Sociedad Vascongada, Gasteiz, San Ildefonso y una parte de San Vicente de Paúl. El objetivo es naturalizar y embellecer estos espacios, generando zonas más amables, habitables y sostenibles.

«Queremos que el Casco Medieval sea también un espacio verde, vivo y confortable. Con este proyecto damos el primer paso para incorporar la naturaleza en sus calles, demostrando que la sostenibilidad y el patrimonio pueden convivir», ha señalado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

La intervención se enmarca en el programa europeo LIFE IP Urban Klima 2050, coordinado por el Gobierno Vasco y financiado por la Unión Europea. Y todo el proyecto cuenta con la coordinación del Centro de Estudios Ambientales (CEA), que promueve el proceso general de Reverdecimiento del Casco Medieval y en el que se incluyen también los cantones de Santa Ana, Anorbín y San Pedro.

De la misma manera, se diseñará un modelo nuevo de jardinera que será replicable en todas las actuaciones en el Casco. Se trata de unos 'kaikus', grandes jardineras circulares de acero y madera que combinarán vegetación, bancos y plataformas, adaptándose a las pendientes de los cantones. Estas piezas servirán como pequeñas islas verdes que aportarán frescor, sombra y biodiversidad, con plantas de bajo mantenimiento y escasa necesidad de riego.

«Esta primera intervención marcará el camino para seguir extendiendo la infraestructura verde hacia el casco histórico, reforzando el carácter de Vitoria como ciudad verde y sostenible», ha añadido Artolazabal.