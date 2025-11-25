El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La manifestación avanza por la calle Paz.

La manifestación avanza por la calle Paz. Igor Aizpuru

Vitoria clama contra los cómplices de la violencia

La principal manifestación del 25N pone el broche a una jornada de reivindicación en la capital alavesa

Sara López de Pariza
Elena Jiménez

Sara López de Pariza y Elena Jiménez

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:05

Hasta una docena de colectivos han tomado este martes la palabra en la principal manifestación del 25N en Vitoria para poner el foco en las « ... redes cómplices» de la violencia machista. Trabajadoras del centro residencial CARME que atiende a víctimas, pensionistas, mujeres con diversidad funcional, migrantes, trabajadoras sexuales o cuidadoras han marchado bajo el lema 'Vuestra hipocresía es violencia' arropadas de otras vitorianas que se sumaron a la marcha. El frío y la lluvia, eso sí, han hecho que no se alcanzara el poder de convocatoria de años anteriores.

