Vitoria clama contra los cómplices de la violencia

Hasta una docena de colectivos han tomado este martes la palabra en la principal manifestación del 25N en Vitoria para poner el foco en las « ... redes cómplices» de la violencia machista. Trabajadoras del centro residencial CARME que atiende a víctimas, pensionistas, mujeres con diversidad funcional, migrantes, trabajadoras sexuales o cuidadoras han marchado bajo el lema 'Vuestra hipocresía es violencia' arropadas de otras vitorianas que se sumaron a la marcha. El frío y la lluvia, eso sí, han hecho que no se alcanzara el poder de convocatoria de años anteriores.

Pero la jornada reivindicativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer comenzaba mucho antes. Representantes de las instituciones locales y de la Universidad del País Vasco EHU se concentraban por la mañana. También lo hicieron los colectivos Itaia y Guet en el campus.

Ya por la tarde, el movimiento feminista ha vuelto a marchar por separado en diferentes convocatorias evidenciando una vez más las múltiples sensibilidades y prioridades. La manifestación oficial convocada por Euskal Herriko Mugimendu Feminista partía a las 19.00 horas desde la plaza de San Antón y recorría las calles de Vitoria para acabar en la plaza de la Virgen Blanca. Entre las asistentes estaban Alba Martín y su hija Laia, que asistía a su primera manifestación todavía en el carro y sin ser muy consciente de lo que pasaba a su alrededor.

Concentración en Iruña de Oca. Concentración en Llodio. Concentración en Amurrio. Conicentración en la Diputación de Álava. 1 /

«Estoy aquí por mí pero sobre todo por ella. Porque seguimos viviendo en una sociedad profundamente machista, para cambiarlo todo pasa por la educación desde pequeños», reflexionaba esta ama. María Luisa Solaun, otra de las asistentes lanzaba un mensaje a la Iglesia: «soy una fiel cristiana y en la Iglesia descubrimos la presencia de la desigualdad, el machismo y del patriarcado. Allí también somos conscientes de que es necesario un cambio», reclamaba esta asistente.

Durante el recorrido se lanzaron consignas como 'gora borroka feminista', 'ez, ez , ez erasorik ez' o ' si tocan a une nos tocan a todes'. Tras la primera pancarta se sumaban otras que reclamaban los derechos de las trabajadoras de la limpieza o una que pedía el fin del genocidio en Palestina. Oihane Arrieta, de 17 años, y su grupo de amigas no quisieron perderse la convocatoria pese a lo desapacible de la tarde. «La violencia contra la mujer se ha sucedido durante toda la historia. Por eso es muy importante seguir luchando, pensando también en todas las mujeres que hoy no pueden estar aquí. No se puede olvidar todo el daño que se nos ha hecho hasta ahora» .