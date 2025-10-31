Vitoria celebra Halloween

J. C. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:56 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

Numerosos barrios de Vitoria se han sumado este viernes aa la celebración de la 'Gau Beltza' en combinación con la de Halloween. En Santa Lucía, por ejemplo, bares y comercios —La Zona, Gasteiztarrak, El Paso, Gama, Errekatixki y Ertza— se han sumado al ambiente festivo con reparto de dulces y un photocall.

En Adurza el centro social ha orgnizado un taller de disfraces y una kalejira con instrumentos tradicionales. También en Lakua-Arriaga. En Salburua también ha habido kalejira. Goikolarra, Abetxuko, Ibailakua y Zabalgana también han contadocon ginkanas, concursos de disfraces, 'diskofiestas' y actuaciones de DJ.

Y el centro de Vitoria, por supuesto, se ha llenado de disfraces, de mayores y pequeños, y de una fiesta de mucho miedo.