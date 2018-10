Vitoria, a la cabeza de España en Desarrollo sostenible El alcalde, Gorka Urtaran, detalló en Madrid algunos de los proyectos que han llevado a Vitoria a los primeros puestos. / V-G Es una de las ciudades con mejores resultados de España de la Agenda 2030 de la ONU, aunque ha de hacer más contra el hambre, la desigualdad y las emisiones de CO2 ROSA CANCHO Martes, 16 octubre 2018, 18:22

Vitoria se ha medido con otras 99 ciudades españolas. Tocaba examinarse de desarrollo sostenible con los parámetros que marca Naciones Unidas en su Agenda 2030 y para ser la primera evaluación no está mal. La ciudad es una de las que mejores notas sacan-solo le gana Pozuelo de Alarcón y empata con Santander y Teide-, pero no significa que apruebe todas las asignaturas. De los quince indicadores sobre los que un comité de expertos la ha examinado, aprueba en cinco (luz verde), va por buen camino (amarilla) en siete y cojea (naranja) en tres. Es de las pocas que no tiene ningún suspenso (roja).

Ha hecho las cosas bien en salud y bienestar; en agua limpia y saneamiento; en producción y consumo responsables; en paz, justicia e instituciones sólidas y, gracias a su compromiso con la cooperación al desarrollo, en la búsqueda de alianzas para lograr los objetivos de la ONU. Necesita esforzase más en educación de calidad; igualdad de género; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; reducción de las desigualdades; comunidades sostenibles y vida de ecosistemas terrestres. En estos siete parámetros roza el aprobado y lo tiene más complicado con lograr una situación de hambre cero, unas industrias e infraestructuras más limpias e innovadoras y en reducir las emisiones de CO2 a las atmósfera.

Son las principales conclusiones del denominado informe'Mirando hacia el futuro: ciudades sostenibles' que se presentó ayer en Madrid. es un trabajo pionero promovido por la Red Española de Desarrollos sostenible y que invita a 100 ciudades a valorar en qué posición se encuentran para afrontar retos de futuro como el de la movilidad, la salud, el fin de las desigualdades o la lucha contra el cambio climático. Analiza un total de 85 indicadores reunidos en 17 objetivos ( dos de ellos no sirven para Vitoria por carecer de costa). Participan todas las capitales de provincia y las ciudades de más de 80.000 habitantes. Donostia, Pamplona, Santander, Madrid y Madrid obtienen notas parecidas a Vitoria, mientras que se aprecian numerosas desigualdades entre el norte y el sur de España.

El alcalde, Gorka Urtaran, viajó ayer a Madrid para participar en una mesa redonda de alcaldes que se celebró tras la lectura del informe. Junto a Manuela Carmena y sus homólogos de Soria y Málaga, el regidor desgranó las políticas que han llevado a la capital alavesa a convertirse en un referente en desarrollo sostenible. Alabó el trabajo de años de instituciones y ciudadanos. «Tenemos margen de mejora y el informe es una herramienta muy útil para identificar mejor en qué sectores debemos priorizar las políticas y acciones municipales». También ayuda, dijo, tener un «plan estratégico que marca objetivos en todos los ámbitos que tienen que ver con la sostenibilidad en su triple vertiente: económica, social y medioambiental».