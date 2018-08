Vitoria busca fórmulas para reabrir los rocódromos Las actividades de los rocódromos han reunido a 1.100 socios en el último curso. / Igor Aizpuru Los escaladores federados podrán utilizarlos «en breve» y Deportes negocia con los monitores mientras convoca un tercer concurso IOSU CUETO Viernes, 31 agosto 2018, 01:18

Los rocódromos municipales no permanecerán cerrados hasta el año que viene después de que el concurso público para gestionarlos quedara desierto en julio, lo que había disparado las críticas de los usuarios. Si bien no podrán utilizarse mañana con el arranque oficial del curso el 1 de septiembre, al menos volverán a estar disponibles «a lo largo de los próximos días» para los miembros de la Federación Alavesa de Montaña que tengan un nivel avanzado, que los utilizarán por su cuenta y riesgo sin la ayuda de los monitores. Según explicó a EL CORREO la concejala de Deportes, Estíbaliz Canto, el Ayuntamiento ha decidido dar este primer paso mientras, en paralelo, negocia una posible solución provisional para que los profesionales que habían impartido los cursos prorroguen su labor hasta que se repita el concurso. La tarea se antoja «difícil» por las limitaciones legales, pero la primera reunión entre ambas partes se producirá la semana que viene.

La actual situación es consecuencia de una disputa entre el Ayuntamiento y Arabako Rokodromoen Teknikariak (ART), la empresa que ha gestionado durante los tres últimos años las dos instalaciones municipales, ubicadas en el polideportivo de Ariznabarra y el centro cívico Hegoalde. El Servicio de Deporte puso en marcha en junio una licitación para gestionar un total de tres rocódromos y boulder -incluido el nuevo del centro cívico de Salburua- entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2019, un contrato con un presupuesto máximo de 170.368 euros (IVA incluido). A dicha licitación sólo se presentó ART, pero el Ayuntamiento declaró desierto el concurso al comprobar que su oferta «incumplía los requisitos del pliego de condiciones». Se da la circunstancia de que era la segunda vez que sucedía lo mismo: la empresa pedía trabajar 2.000 horas más de las 7.000 exigidas al considerar que necesitaba un mayor despliegue -y por lo tanto más dinero- para atender las tres instalaciones municipales. A finales de julio, Deportes anunció que las actividades quedaban interrumpidas hasta nueva orden por la necesidad de un tercer concurso.

Federación de Montaña

La concejala de Deportes lamentó que «hemos actuado con previsión pero ya llevamos dos concursos fallidos y me duele en el alma que los rocódromos no abran el día previsto. Por mucho que ART sea la única empresa que se presente, no podemos ceder a sus pretensiones o sacarnos de la manga una fórmula ilegal para que siga como si nada. Otra cosa es que yo me quede de brazos cruzados». Por eso, anunció que los federados «podrán entrenar en breve» en las instalaciones y que negociará con ART. «A grandes rasgos ellos quiere quieren mantener los mismos horarios, pero la realidad es que este es un servicio caro que a algunas horas está vacío. Creemos que hay que estudiar la demanda con los tres rocódromos durante un año con la idea de dejar de contratar tantas veces y hacer una futura concesión durante varios ejercicios».

Ander Agirre, coordinador de ART, aseguró que los 8 monitores -que llegan a 9 en ocasiones puntuales- «cada vez tenemos más trabajo porque la demanda ha crecido y ya íbamos muy justos con las anteriores condiciones. Nuestra predisposición es absoluta para encontrar una solución, pero el Ayuntamiento debe entender que no es lo mismo gestionar dos rocódromos que tres». Hasta ahora, la firma recibía «unos 122.000» euros.