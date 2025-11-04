Vitoria brillará como nunca en Navidad con 740 ornamentos de iluminación

Queda menos de un mes para que Vitoria encienda oficialmente la Navidad. Será el próximo 28 de noviembre cuando la ciudad ponga en marcha su ... alumbrado, que en esta edición brillará en más de una treintena de calles de la capital. En concreto, se van a encender más de 740 elementos de iluminación navideña que engalanarán diversas arterias durante esas semanas festivas.

Techos de luz, cortinas 'play-light', figuras tridimensionales, el uso preferente de colores blancos, motivos adornados con árboles y setos vegetales... Son algunas de las características que recoge el pliego de contratación para esta campaña 2025-26. Con esas bases se colocarán un total de 270 arcos luminosos distribuidos por distintas áreas, 148 figuras instaladas en farolas, 325 árboles iluminados con guirnaldas, tiras LED en vías y plazas emblemáticas como Dato, Vicente Goicoechea o el Paseo de la Senda, y decoraciones especiales en fachadas de espacios singulares, entre ellos la Casa Consistorial, el palacio de Villa Suso, la balconada de San Miguel, la plaza del museo Artium y el parque de La Florida.

El Ayuntamiento confía en abrir la pista de hielo el 12 de diciembre pese a que el concurso ha quedado desierto dos veces

Un año más, las plazas de la Virgen Blanca y del Arca contarán con montajes especiales que buscan dinamizar ambos enclaves. Este particular despliegue de bombillas led funcionará hasta el 7 de enero de 2026 con un tiempo de encendido que irá de 18.00 a 22.00 horas, ampliándose hasta las tres de la madrugada en las jornadas de los viernes, sábados y las noches especiales como la del 24 y 31 de diciembre y la del 5 de enero, víspera de Reyes.

Una de las últimas apuestas dentro de este contrato ornamental para las pascuas del que se encarga la firma Blachere por la cuantía de 211.700 euros serán los techos de luz que darán lustre a algunas partes de las calles San Prudencio –que estrenó esta novedad en la pasada edición– y esta vez también en San Antonio.

Como es habitual, toda la instalación se va a realizar con tecnología led de alta eficiencia para «reducir el consumo energético y las emisiones de CO2» garantizando al mismo tiempo un «alto rendimiento» lumínico, destaca el Consistorio. Según remarca la institución, en este contrato de iluminación navideña se ha ampliado en un 25% el presupuesto en comparación con el de la campaña precedente. A esa partida hay que añadir la parte correspondiente al convenio de acciones que se firma con la asociación de comerciantes Gasteiz On.

Belén Monumental y PIN

Mientras máquinas y operarios se afanan desde hace semanas en montar los arcos y piezas de luz de cara a las fiestas, incluidas a las figuras del Belén Monumental de La Florida, otras de las grandes atracciones de la Navidad que programa el Ayuntamiento han sufrido complicaciones en su contratación. El principal atasco se produce con la pista de hielo de La Florida, cuya licitación ha quedado desierta dos veces.

El Consistorio ha optado por lanzar un procedimiento negociado por 26.000 euros IVA incluido en el que se invita a empresas del sector a participar y confía en que la instalación «abrirá desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero», señaló la alcaldesa la pasada semana.

Por su parte, el concurso público del Parque Infantil de Navidad (PIN) que albergará el Europa también había quedado desierto pero ahora ya está «en proceso de adjudicación», transmite el departamento de Gobierno Abierto. Funcionará del 26 de diciembre al 4 de enero de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, salvo en Nochevieja, en el que sólo habrá turno de mañana y el 1 de enero, cerrado al público. Contará con diversos espacios con hinchables, bolas gigantes o rocódromo.