Vitoria alza la voz por Palestina

La capital alavesa se ha volcado en una gran manifestación en apoyo al pueblo palestino y pone fin este viernes al encierro y ayuno activo ... iniciado a comienzos de semana. Las calles de Vitoria se llenaron de gritos como «Boicot Israel, Palestina askatu», «No es una guerra, es un genocidio» o «Israel hiltzaile, Europa laguntzaile (Israel asesino, Europa cómplice)», en una movilización que ha congregado a cientos de personas desde el Artium hasta la plaza de los Fueros. Esta marcha alienta a la población palestina así como a la iniciativa internacional de la Flotilla Global Sumud, que pondrá rumbo a Gaza desde Barcelona el 31 de agosto.

«Hemos sido siete, dos han tenido que bajar, pero, bueno, el ayuno ha ido bien y ha sido activo. Estamos contentos», ha afirmado Agustín Gorbea, portavoz de Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria. Asimismo, recuerdan que la expedición que zarpa este domingo contará con la participación de cuatro vascos y reúne embarcaciones de 44 países. «Se apuntaron 28.000 personas para ir en las Flotillas. Es tan importante la gente que va en el barco como la gente que nos quedamos» ha destacado Melissa Pérez García, también portavoz. La flota pretende romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y transportar ayuda humanitaria.

Acto simbólico en Bilbao

De la misma manera, el próximo 6 de septiembre está convocada la Marcha Marítima por Palestina, que recorrerá la ría del Nervión desde Santurtzi hasta el Museo Marítimo de Bilbao. Traineras, piraguas y embarcaciones ondearán banderas palestinas en un acto simbólico de solidaridad con la Flotilla Global Samud.

Desde el lunes se han realizado actos en contra de las entidades colaboradoras con Israel. «No es lo mismo decir que hay 18.000 niños muertos -que son muchos más, matizan- a leer con nombres y apellidos en nombre de cada uno de ellos», sostiene Gorbea. Hoy han querido destacar el rol de la gente palestina en la manifestación, porque consideran que «el protagonismo al final tiene que ser de ellos y de ellas».

El movimiento palestino también ha llegado a La Vuelta por la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech, con varios intentos de paralizar su movilización que derivaron en la detención de un hombre el pasado miércoles en Figueres, Girona. El próximo 2 y 3 de agosto pasarán por Navarra y Bilbao, respectivamente, a lo que Pérez García ha adelantado que «los compañeros de Navarra y Bilbao están preparando actos, pero todavía no se han concretado».