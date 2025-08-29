El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cientos de manifestantes se han concentrado en Vitoria por la lucha palestina Igor Martín

Vitoria alza la voz por Palestina

Hoy concluye el ayuno y encierro activo que han mantenido siete alaveses desde el lunes

Jon Casanova

Vitoria

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:59

La capital alavesa se ha volcado en una gran manifestación en apoyo al pueblo palestino y pone fin este viernes al encierro y ayuno activo ... iniciado a comienzos de semana. Las calles de Vitoria se llenaron de gritos como «Boicot Israel, Palestina askatu», «No es una guerra, es un genocidio» o «Israel hiltzaile, Europa laguntzaile (Israel asesino, Europa cómplice)», en una movilización que ha congregado a cientos de personas desde el Artium hasta la plaza de los Fueros. Esta marcha alienta a la población palestina así como a la iniciativa internacional de la Flotilla Global Sumud, que pondrá rumbo a Gaza desde Barcelona el 31 de agosto.

