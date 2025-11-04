Vitoria admite que los recursos sociales están «tensionados» por el aumento de necesidades Suben las familias registradas en el padrón social, la vulnerabilidad por falta de vivienda, la demanda de comedor social... «Se intenta dar respuesta», dice Royero

Rosa Cancho Martes, 4 de noviembre 2025, 00:43

Aumentan las personas en situación de calle, suben las familias vulnerables sin recursos, hay más demanda en el comedor social para desayunar, comer o cenar, el número de personas en riesgo de exclusión empadronadas en sede municipal de San Martín y otros centros por cuestiones humanitarias no baja de 750... Cada vez son más las personas necesitadas de ayuda social que viven en Vitoria, lo que hace que los recursos de los que dispone el Ayuntamiento para atenderles «tengan una situación de tensión», según admitió este lunes el concejal de Políticas Sociales el peneuvista Lucho Royero.

Respondía a preguntas de los tres grupos de la oposición –EH Bildu, PP y Elkarrekin– sobre medidas ante el incremento de demanda de algunos servicios. «Se intenta dar respuesta a necesidades que van aumentando», agregó. Las trabajadoras sociales y los educadores, dijo, intentan «innovar» e incluso ser «creativos». No habló de reforzar personal ni medios.

10% 1.750 personas atendidas por los servicios sociales son vulnerables por no poder encontrar vivienda.

El edil jeltzale insistió en que las situaciones que se dan en la capital alavesa responden a una «problemática estructural, global y multifactorial» y no obvió que muchas tienen que ver con la gran dificultad de acceso a la vivienda. De hecho, existen familias con recursos a las que les resulta imposible encontrar pisos y que sólo por ese motivo se convierten en vulnerables. «Son 1.750, alrededor del 10,6% de todas las personas atendidas en los servicios sociales».

Royero explicó que desde el Consistorio se les acompaña, se les ayuda a encontrar alojamientos, se hacen informes dirigidos a Etxebide con propuestas de adjudicación directa y se pagan incluso hostales. Existe un fondo para dar respuesta a alojamientos de urgencia pactado por Elkarrekin con el PNV-PSE la pasada legislatura que da idea del panorama actual. En 2023 con cargo a ese dinero se atendió a 52 familias, lo que supuso destinar 133.000 euros. El pasado año, fueron 84 y 336.000 euros y hasta octubre de este ejercicio en curso iban 104 demandantes, lo que ha requerido un esfuerzo económico de 916.000 euros.

233 en la calle

Otro servicio que ha visto crecer la demanda es el comedor social que opera en el Casco Viejo y que tiene 70 plazas. La media de usuarios diferentes de cada mes ha pasado de 40-50 en 2022 a 80 a lo largo de este 2025. Además existen las tarjetas para compra comida que gestiona Cruz Roja. Y otras entidades copo Berakah o el Banco de Alimentos acusan un aumento de demanda, según recordó EH Bildu.

Recientemente se dio a conocer el dato de personas sin hogar que malviven en las calles de Vitoria y pernoctan al raso o en edificios y estructuras abandonadas en las que se cuelan y donde se enfrentan a condiciones altamente insalubres. Según el último recuento del colectivo Hurbil para el Ayuntamiento, 233 hombres y mujeres sufren esta situación de falta de techo, de los cuales hay un «número considerable que tiene el reconocimiento de exclusión social extrema» por parte de la Diputación, dijo hace unas semanas Royero. PSE-PNV y Bildu pactaron invertir este año 755.000 euros en poner en marcha un nuevo recurso que atienda a las personas más vulnerables en situaciones de urgencia.