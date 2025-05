Vitoria acoge un mercado para impulsar el desarrollo de cortometrajes

Ramón Albertus Miércoles, 7 de mayo 2025, 18:30 Comenta Compartir

l gran aumento de rodajes en los últimos meses ha hecho que Álava gane presencia como plató de cine. Pero la fijación de cámaras en el territorio no es nueva. Diferentes realizadores (Bajo Ulloa, Estibaliz Urresola, Kepa Sojo, Maider Oleaga, Paul Urkijo, Beatriz de Silva, Imanol Ortiz, Sonia Estévez, David Pérez Sañudo...) venían registrando desde hace años buena parte de sus proyectos de largometrajes y cortometrajes.

Con el fin de seguir tomando el pulso a ese talento cercano, el Festival Internacional ICOFF-Gasteiz celebra este sábado en Vital Fundazioa Kulturunea (Dendaraba) el primer mercado del cortometraje vasco. Desde las 10.00 de la mañana, el espacio se convertirá en punto de reunión para guionistas, directoras, productoras y distribuidoras. El programa cuenta con diferentes charlas. Se inicia con una mesa redonda(10.00), en la que figuran el realizador y productor Kevin Iglesias (Amania Films), la directora y guionista Tamara Lucarini o Josu Bilbao (EITB). Le seguirá un encuentro (12.30) con las finalistas del Concurso de Guiones de Corto para Autoras Vascas;'Networking session', con agentes del sector (13.15) y la gala de entrega de premios del propio festival (20.00). Este programa cuenta con el respaldo de entidades como Fundación Vital, Gobierno vasco, Diputación de Álava, Ayuntamiento de Vitoria y EITB.

Esta iniciativa, impulsada por los codirectores del festival Sonia Pacios y Kepa Sojo, en colaboración con las asociaciones Caostica y Gidoi, nace con el objetivo de «fortalecer el ecosistema» y reivindicar el formato desde la «convicción de que no es solo un paso hacia el largo», subrayan los organizadores. Por su parte, el programa de proyecciones de ICOFF continúa hoy con una sesión en la que se podrán ver títulos como 'Lo que no se ve', de María Algora y Mikel Bustamante, o 'Behind the wall', de Martín Guevara, entre otros.