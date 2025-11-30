El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En el atrio central habrá una cascada virtual de vino y unas pantallas en espiral que irán mostrando las diferentes singularidades del vino de Rioja Alavesa.

En el atrio central habrá una cascada virtual de vino y unas pantallas en espiral que irán mostrando las diferentes singularidades del vino de Rioja Alavesa. IMANDRA

La Vital invierte 12 millones para crear el gran museo del vino alavés en Elciego

Compra Bodegas Antión, abandonada desde 2008. Usará las tecnologías más punteras para ser polo de atracción

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:08

Álava sueña desde hace tiempo con disponer de un museo del vino que no solo destaque su singularidad, sino que se convierta en un eje ... estratégico para la diversificación económica y turística de Rioja Alavesa. Se intentó en los palacios de Escoriaza-Esquível y Zulueta, ambos en Vitoria, pero ninguno prosperó. Ahora, ese deseo se va a convertir en realidad a pie de cepa. Según ha podido saber EL CORREO, la Vital cerró el viernes la compra de Bodegas Antión, en Elciego, con los cuatro bancos (Kutxabank, Caixabank, Unicaja y Caja Rural de Aragón) que actualmente poseen la bodega tras asumir su deuda.

