La Vital invierte 12 millones para crear el gran museo del vino alavés en Elciego

Álava sueña desde hace tiempo con disponer de un museo del vino que no solo destaque su singularidad, sino que se convierta en un eje ... estratégico para la diversificación económica y turística de Rioja Alavesa. Se intentó en los palacios de Escoriaza-Esquível y Zulueta, ambos en Vitoria, pero ninguno prosperó. Ahora, ese deseo se va a convertir en realidad a pie de cepa. Según ha podido saber EL CORREO, la Vital cerró el viernes la compra de Bodegas Antión, en Elciego, con los cuatro bancos (Kutxabank, Caixabank, Unicaja y Caja Rural de Aragón) que actualmente poseen la bodega tras asumir su deuda.

El edificio en forma de cuba y enredadera amarilla se vio arrollado por la crisis económica de 2008. Desde entonces, aguardaba a alguien que aprovechase sus 11.500 metros cuadrados. La Fundación invertirá alrededor de doce millones de euros, seis para adquirir las abandonadas instalaciones y otros tantos para su necesaria rehabilitación, en un gran proyecto que pretende ser polo de atracción y reivindicar las señas de identidad de la comarca.

11.500 Metros cuadrados Espacio edificado en la parcela que acaba de adquirir la Fundación Vital. La cuba central (gris) será el museo, una ala se rehabilitará como hotel y dos hangares podrían aprovecharse para conciertos. 146.000 Visitantes Vistas al año que espera recibir el centro dentro de diez años, según el estudio realizado por Deloitte.

Buscará ser mucho más que una simple exposición de paneles y aperos de labranza, ya que aprovechará las últimas tecnologías para que el visitante pueda sumergirse de manera interactiva en el proceso de elaboración del vino, desde su raíz hasta la copa que se coloca en la mesa, para destacar un producto único. El proyecto no tendrá que esperar a los interminables plazos de la administración, pues la Vital lo asumirá al 100% con fondos propios –una vez que ya cuenta con el respaldo por unanimidad de su patronato– y espera que las obras arranquen a finales del próximo verano para abrir sus puertas en noviembre de 2027. Dentro de tan sólo dos años.

Vivanco (Briones) y Valdelana (Elciego) ya cuentan con museos propios, pero la fundación heredera de la caja de ahorros proyecta algo diferente: un polo de atracción que aspira a recibir a 146.000 visitantes para 2037, según la previsión de la consultora Deloitte que respalda la operación.

La operación se sufragará con fondos propios y la idea es abrir sus puertas en noviembre de 2027

La bodega se levantó entre 2002 y 2008 con bioclimatismo, usando la gravedad para la elaboración de vinos y con tecnología puntera para la época, un ambicioso proyecto que se estampó de frente con la crisis. Ya no queda nada de aquella tecnología. En el exterior se observan ligeros rastros del abandono (desconchados, vegetación incontrolada, humedades…). El interior ha sido devastado por los vándalos que han arramplado con barandillas, sistemas eléctricos, equipos de refrigeración o tuberías, e incluso hubo 'okupas' en la zona hotelera.

Y es que esta parcela no sólo incluye la bodega en la cuba central, sino que también hay quince habitaciones que se busca que explote alguna cadena de hoteles y dos enormes hangares que en el futuro podrían aprovecharse para conciertos y otro tipo de acontecimientos de grandes dimensiones. Se espera que inicialmente se dé trabajo a 18 personas, que –según las perspectivas más ambiciosas– podrían alcanzar la cincuentena en los próximos veinte años.

Diseñado por Imandra

Este no es un proyecto improvisado ante una oportunidad inmobiliaria, sino que cuenta con el diseño de la empresa Imandra que abandera proyectos similares con Estrella Galicia o el aceite de Jaén. La próxima semana se presentará a los alcaldes de Rioja Alavesa y a las bodegas, pues se piensa contar con grandes, medianas y pequeñas que contarán con un espacio reservado para sus botellas: cada una de ellas podrá así diferenciarse.

El recorrido por el edificio en forma de cuba arrancará de arriba a abajo tras viajar en un ascensor con paredes audiovisuales. El atrio central contará con una cascada virtual de vino y unas pantallas en forma de espiral que se moverán proyectando distintas imágenes sobre el proceso de elaboración. Se usarán las últimas herramientas para explicar al visitante el porqué de la singularidad de los caldos de Rioja Alavesa respecto al resto.

Cascadas de vino, espiral audiovisual y un pisado de uva virtual para destacar la singularidad

El visitante incluso podrá caminar entre las calles de una viña que mezcla retroiluminación y escenografía, y en un pavimento interactivo sobre el que se podrá realizar el pisado de la uva para obtener una copa de mosto. También se podrá meter dentro de una barrica para conocer cómo funciona la química hasta convertirse en unos vinos que –cómo no– podrán degustarse en la parte final del museo.

Una de las características que harán especial este museo es que se irá actualizando, y no por un cambio de exposición, sino porque se irá adaptando a cada época del año. Desde el despertar de las viñas, a la floración, el envero y la vendimia hasta la latencia invernal que toca en estos momentos.