Los visitantes de Garaio podrán controlar con una app si hay sitio suficiente

El embalse se llena de visitantes cuando reina el buen tiempo y muchos tienen serios problemas para aparcar. No es raro encontrar en las jornadas ... más soleados coches mal aparcados en el arcén o en zonas que no están preparadas para ello. Para evitar ese tipo de situaciones, el consejo de gobierno de la Diputación aprobó ayer la contratación de «un sistema digital integral para la gestión inteligente de control de acceso, reservas y aforos», es decir, una plataforma web y una aplicación móvil que evite situaciones de riesgo o molestas para los visitantes.

Se pretenden digitalizar los accesos y el estacionamientos con un contrato que asciende a 339.207,89 euros (IVA incluido). Para eso, se suministrarán equipos para los controles de entrada en tiempo real y la disponibilidad de aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida. Así se busca que la gente se lo piense dos veces y no se vea obligada a dar media vuelta para volverse a casa, con el malestar que eso supone.

También se plantea el uso de tecnologías para el reconocimiento de matrículas «para un control seguro y automatizado de los vehículos», apuntan portavoces de la Diputación.

Este proyecto está incluido dentro del marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino relativo a las playas interiores de Landa y Garaio. Se sufragarán en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia que está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

En Landa, por su parte, se está ultimando un parking de pago. De las 288 plazas que se habilitarán en una parcela junto a la carretera A-3014, 25 serán para autocaravanas, 253 para vehículos estándar y ocho para personas con movilidad reducida. La ejecución de esta actuación está valorada en 951.085, 45 euros (IVA incluido). En base al convenio suscrito con la junta administrativa, los ingresos derivados de la gestión del aparcamiento disuasorio revertirán en la entidad local en compensación por la cesión a la Diputación de terrenos para la gestión del parque y de la playa.