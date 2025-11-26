El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coches en Garaio durante una jornada de verano. J. Andrade

Los visitantes de Garaio podrán controlar con una app si hay sitio suficiente

Habrá sistemas para controlar aforos y que quien pretenda ir lo conozca de forma previa y así evitar que tengan que dar media vuelta

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:44

El embalse se llena de visitantes cuando reina el buen tiempo y muchos tienen serios problemas para aparcar. No es raro encontrar en las jornadas ... más soleados coches mal aparcados en el arcén o en zonas que no están preparadas para ello. Para evitar ese tipo de situaciones, el consejo de gobierno de la Diputación aprobó ayer la contratación de «un sistema digital integral para la gestión inteligente de control de acceso, reservas y aforos», es decir, una plataforma web y una aplicación móvil que evite situaciones de riesgo o molestas para los visitantes.

