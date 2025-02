Donde el virus es un garabato

Jorge Barbó Jueves, 14 de mayo 2020, 00:13 Comenta Compartir

Hay críos que ya hablan del coronavirus como si se tratara de un villano de dibujos animados. Otros, escépticos ellos, están convencidísimos de que 'el bicho' no es tan microscópico como sostienen los científicos y piden a sus padres ir a verlo, como el que va al parque a echar de comer a los patos. Y así lo dibujan. Con sus ojos saltones y sus patitas, siempre en verde, que, como todo el mundo sabe, es el color de los virus. El de June es más picassiano, el de Nadia tiene un aire como más entrañable, el de Jon presenta cara de circunstancias y el de Beñat, inquietante, recuerda a un cofrade de los de capirote.

Ayer fue el día internacional del niño hospitalizado y las asociaciones vascas de payasos de hospital lo celebraron enviando a las plantas de pediatría dibujos de pequeños para, mediante acuarela y rotulador, insuflar ánimo a los que la enfermedad les ha postrado en una cama.

Muchas de esas obras de arte menudas también llegaron a la primera planta del Hospital Universitario de Álava. En la unidad de pediatría de Txagorritxu se han atendido seis de los 42 casos de coronavirus confirmados en niños de 0 a 9 años en Euskadi. Aquí, el virus es un garabato que médicos y enfermeras se afanan por borrar cuanto antes.

Dicen que esta es una de las plantas más alegres del hospital. De las paredes del pasillo cuelgan dibujos y manualidades. Hay un mural de papel maché con el sistema solar. Todo ese colorido, todas esas caligrafías algo crípticas, contrastan con la fría asepsia de las bombonas de oxígeno, del aparataje médico, esos carros de paradas. El efecto es el mismo que espolvorear azúcar sobre un limón. La decoración hace que, para los pequeños, sea más digerible la estancia en un lugar tan 'hostil'.

El hospital vitoriano atendió el primer parto de una paciente con Covid-19 confirmado de Euskadi

Los padres entran y salen de las habitaciones con caras de agotamiento, con la mirada perdida. Todos comparten la misma expresión: profunda preocupación. Tener a un hijo ingresado es siempre una experiencia durísima, angustiosa como pocas. Ahora, incluso más. También está siendo más difícil para ellos, para los nueve médicos y las más de 25 enfermeras y auxiliares de pediatría. El virus ha infectado las rutinas de esta planta. Hasta ponerla patas arriba.

Una de las primeras medidas que se tomó en el hospital fue el traslado de las urgencias pediátricas para proteger a los pequeños de los adultos que llegaban con síntomas sospechosos de coronavirus. Se cancelaron las clases que impartía la andereño a diario y se cerró la escuela hospitalaria. El aula, con su pizarra y ese típico esqueleto humano, ahora sirve de consulta.

Ampliar Payasos de ExpressYourClown acudieron ayer al hospital. Igor Martín

También se clausuró la ludoteca y la sala de ordenadores. Resulta especialmente inquietante ver esa piscina de bolas, ese tobogán, esa suerte de 'chiquipark', embolsado, precintado bajo plásticos. En la planta ahora no hay lugar para el esparcimiento de los críos, que no salen de las habitaciones en ningún momento. Al menos, tienen televisión gratis. Y están acompañados por un familiar, siempre el mismo, y al que el hospital también facilita comida para evitar salidas y traslados innecesarios. Es la única planta donde se han permitido visitas, muy controladas, durante estos dos meses.

La enfermedad sigue

Como en el resto de los centros sanitarios vascos, en este servicio también se aplazó todo lo demorable. Se reprogramaron citas y se suspendieron las cirugías no urgentes. Pero la vida no se ha detenido aquí en ningún momento. Tampoco la enfermedad. «Los niños siguen teniendo sus patologías y no se han dejado de atender los tratamientos», evidencia el jefe del servicio de pediatría, el doctor Juan Ignacio Montiano.

«Los niños comprenden la situación y tienen más capacidad de resiliencia de lo que pensamos»

Su equipo ha tenido que hacer frente a nuevas situaciones que no aparecen en ningún vademécum, en ningún manual de medicina. A comienzos de marzo, en maternidad asistieron a un parto de una mujer que dio positivo en coronavirus. «Fue el primer caso de Euskadi, y yo diría que de toda España», certifica el doctor. «Lo tuvimos que tener aislado en un box separado de su madre, pero ese niño tuvo muchísimas madres durante los días que permaneció en cuarentena», añade. El bebé no había contraído la enfermedad.

Y, en medio de todo el ajetreo, de la actividad frenética, ellos, los niños enfermos. Tan inocentes, han demostrado una sorprendente madurez. «Todo depende de la edad, pero entienden perfectamente lo que está pasando -señala la supervisora de enfermería, Silvia Añón-. Ellos tienen muchísima más capacidad de resiliencia de lo que se piensa». Para ellos, esto no ha sido más que un garabato, un borrón.