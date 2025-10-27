De la Virgen Blanca a Abetxuko: 45 minutos a pie

Pongamos que está usted en la plaza de la Virgen Blanca y ha decidido ir hasta las huertas de Abetxuko junto al Zadorra a patita. ... A un buen ritmo. A unos 5 kilómetros por hora. En línea recta, como si fuese por una vía imaginaria de metro, la distancia a recorrer es de 3,5 kilómetros. Debe ir por la catedral de Santa María hasta el parque de Arriaga y de ahí al Anillo Verde a su paso por el barrio vitoriano. El primer tramo por el Casco Viejo le llevará 5 minutos; 13 más le costará llegar hasta la zona ajardinada y aún le queda una caminata de 23 minutos para llegar a meta.

Ampliar

Si opta por hacer la visita en bicicleta, a una media de 15 kilómetros por hora, le costará menos de 28 minutos llegar hasta el corazón de Abetxuko, más arriba de las huertas, aunque eso dependerá de la línea o trayecto a elegir, porque en el mapa se juntan caminos de varios colores.

Estamos hablando de los 'metrominutos' peatonal y ciclista, unos planos esquemáticos elaborados por el Centro de Estudios Ambientales (CEA), en colaboración con la Red de Ciudades que Caminan, que indican los tiempos estimados para recorrer caminando o en bicicleta los principales puntos de la ciudad. «Inspirado en los mapas de metro, este recurso gráfico busca fomentar los desplazamientos activos y sostenibles entre la ciudadanía», señala la entidad municipal.

«Los 'metrominutos' muestran de una forma muy visual que muchas zonas de Vitoria están más cerca de lo que parece», añaden desde el centro. Los técnicos citan el ejemplo de Zabalgana. Desde el barrio del Oeste hasta el centro hay menos de diez minutos en bicicleta. Y dar una paseo desde Aranbizkarra hasta el Ayuntamiento (plaza de España) no le llevará a uno mucho más de 15 minutos a buen ritmo, eso sí.

Red de ciudades que caminan Forman parte de ella 90 ayuntamientos y cuatro diputaciones, entre las que no está la alavesa

El objetivo de estos peculiares mapas es conseguir que tanto para los visitantes como para los vitorianos caminar o ir en bici se conviertan «en opciones reales, cómodas y seguras para moverse» por la Green Capital. «El metrominuto es una herramienta útil que visibiliza que, muchas veces, no es necesario el coche para trayectos diarios», agregan los mismo medios.

Los planos incluyen los principales barrios, centros cívicos, zonas verdes, equipamientos educativos, hospitales, instalaciones deportivas y nodos de transporte (como estaciones de tren y autobuses). La información se basa en una velocidad media de 5 km/h a pie y de 15 por hora en el caso de las dos ruedas.

La Red de Ciudades que Caminan es una asociación internacional abierta a ayuntamientos y otras administraciones públicas comprometidas con la «caminabilidad». «Nuestro objetivo principal es que los viandantes sean máximos protagonistas de la movilidad urbana y del espacio público», señalan sus impulsores. Implica un compromiso «con la mejora del espacio público como lugar para caminar, estar y socializar». Forman parte de ella 90 ayuntamientos de toda España, entre ellos Vitoria, y cuatro diputaciones. Una de ellas es la de Bizkaia. La de Álava no está incluida.