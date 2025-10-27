El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La distancia de la Virgen Blanca a Olárizu es de unos 22 minutos. Jesús Andrade

De la Virgen Blanca a Abetxuko: 45 minutos a pie

Vitoria se inspira en los mapas de los suburbanos de las grandes ciudades y crea los 'metrominutos' para proponer las rutas más cortas para cruzar la ciudad a pie o en bici

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:50

Comenta

Pongamos que está usted en la plaza de la Virgen Blanca y ha decidido ir hasta las huertas de Abetxuko junto al Zadorra a patita. ... A un buen ritmo. A unos 5 kilómetros por hora. En línea recta, como si fuese por una vía imaginaria de metro, la distancia a recorrer es de 3,5 kilómetros. Debe ir por la catedral de Santa María hasta el parque de Arriaga y de ahí al Anillo Verde a su paso por el barrio vitoriano. El primer tramo por el Casco Viejo le llevará 5 minutos; 13 más le costará llegar hasta la zona ajardinada y aún le queda una caminata de 23 minutos para llegar a meta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay más agresiones porque el perfil de los presos es más impulsivo»
  2. 2

    La Diputación de Álava planea cerrar el polémico campamento de Bernedo
  3. 3

    Las 444 propuestas de los barrios para mejorar Vitoria
  4. 4

    La Diputación de Álava planea cerrar el polémico campamento de Bernedo
  5. 5

    «Hay más agresiones porque el perfil de los presos es más impulsivo»
  6. 6

    El atentado resuelto 19 años después
  7. 7

    «Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»
  8. 8

    Cientos de jóvenes trasladan a Lantarón las carreras ilegales tras una quedada en Zigoitia
  9. 9

    «Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»
  10. 10

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De la Virgen Blanca a Abetxuko: 45 minutos a pie

De la Virgen Blanca a Abetxuko: 45 minutos a pie