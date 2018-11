Viphoto llena de imágenes Vitoria en su edición «más ambiciosa» Viphoto Festival 2018 La cita dedicada a la imagen creativa arranca el viernes con la inauguración de la instalación de Bego Antón en la sala Amárica y amplía sus exposiciones a otros espacios como Zuloa y Talka Galería RAMÓN ALBERTUS Lunes, 26 noviembre 2018, 14:58

No hay una imagen fija de Viphoto. Durante dos años fueron unas jornadas de fotografía, los siguientes seis años una feria que duraba un fin de semana y en esta edición se ha convertido en un festival que arranca el viernes con actividades, exposiciones y conferencias que se prolongarán hasta el 15 de enero.

El director del programa, Jon Gorospe, indica que esta transformación es «un paso natural». El epicentro del festival Viphoto vuelve a ser la Sala Amáricaacoge hasta el 20 de enero la exposición 'Ur Aitz' del donostiarra Jon Cazenave, una serie de imágenes tratadas en las que se reflejan los elementos de la naturaleza, creando nuevos paisajes. La colección aterriza en Vitoria tras un amplio recorrido internacional en Francia, China y Holanda. Además este viernes se inaugura la instalación (a las 19.00 horas) de la bilbaína Bego Antón, 'The Earth is Only a Little Dus Under Our Feet', basada en su fotolibro homónimo publicado por la editorial Overlapse con imágenes de Islandia donde se recrean lugares mágicos. Y el sábado, la librería Zuloa inaugura (a las 19.00) una muestra de David Jimenéz, centrada en la publicación 'Infinito' que «de alguna manera transformó el panorama de la fotografía» y Talka Galería (20.30) una exposición colectiva con autores vascos.

Además, la apuesta por aumentar el número de actividades paralelas coincide con los 25 años de la Asociación Fotográfica Alavesa que organiza la cita. Con más días de celebración y actividades «encara su edición más ambiciosa», señaló la diputada Igone Martínez de Luna acerca de una programación que se extiende por las calles de la capital alavesa con imágenes de Marta Pujades, Arnau Blanch, Elisa González Miralles, Xavi Bou y Carlos Aguilera que se pueden ver en diferentes escaparates de la calle San Prudencio y San Antonio. Estos retratos tratan temas como la violencia, la creatividad y la identidad. Y el fin es «sacar la fotografía a la calle para que el público sintiese que hay propuestas con las que puede interactuar», aseguró el comisario Iñaki Domingo.

También Estíbaliz Canto, concejala de Cultura, destacó que este evento «de calidad» forma parte de una «apuesta fuerte» de las instituciones por la fotografía con ejemplos como la exhibición del World Press Photo, que este año recibió casi 15.000 visitas, y «la apuesta por el Centro Fotográfico Schommer que esperamos que sea una realidad lo más pronto posible».

En este sentido, la seña diferencial del Viphoto es la imagen artística y conceptual. «Apostamos por la contemporaneidad, vivimos en un mundo muy dependiente de las imágenes e intentamos comprender para qué se usan y por qué se usan», afirma Gorospe.

En esta ocasión se han lanzado dos convocatorias para jóvenes a las que se presentaron 210 profesionales. Entre los candidatos hay diez trabajos de ámbito estatal que optan al Premio Amárica y seis vascos que optan al Premio Viphoto Montehermoso. En cada uno de los espacios se expondrán el año que viene las obras de los ganadores que se darán a conocer la próxima semana. Las fecha de cada una de las actividades podrá verse en la web del festival Viphoto.