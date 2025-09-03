El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
I. Cerrajería
Humor

La viñeta de Cerrajería sobre el tórrido agosto que ha vivido Álava

Iñaki Cerrajería

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:19

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  2. 2 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  4. 4

    Nagore Robles y el equipo de La Voz se dan el clásico atracón de huevos fritos
  5. 5

    Nagore Robles y el equipo de La Voz se dan el clásico atracón de huevos fritos
  6. 6 El hombre muerto en el accidente de Azáceta era trabajador del servicio de ayuda a domicilio
  7. 7

    Denuncian daños en la Cruz del Gorbea y la destrucción de su mesa de orientación
  8. 8

    «Estamos destrozados, es una tragedia enorme para todo el pueblo»
  9. 9

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  10. 10

    «Es un palo muy duro para todo el pueblo», lamenta el alcalde de Okondo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La viñeta de Cerrajería sobre el tórrido agosto que ha vivido Álava

La viñeta de Cerrajería sobre el tórrido agosto que ha vivido Álava