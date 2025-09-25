Víctor Santos celebra el 25 aniversario de 'Los Reyes Elfos' en Vitoria

Ramón Albertus Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

Está considerada una de las grandes fantasías épicas del cómic a nivel nacional. Ahora, 'Los Reyes Elfos', obra publicada hace un cuarto de siglo, regresa a las librerías con una nueva edición revisada por Víctor Santos, reconocido guionista e ilustrador. Con motivo de este lanzamiento, el creador de 'Polar' y 'Bad Girls' acude a la librería Zuloa este sábado 27 de septiembre (19.00 horas) para presentar y firmar ejemplares. El título narra las vivencias de Ehren Heldentodsson, un príncipe errante que se convierte en rey a la fuerza y ejecutor de los dioses, así como la historia de sus ancestros y de sus descendientes.

Santos ha ganado seis premios del Salón Internacional de Barcelona por su obra y tres del Salón del Cómic de Madrid, además de haber sido nominado a los Harvey y Eisner, los más prestigiosos a nivel mundial.También ganó el premio de la crítica de la revista Dolmen al mejor dibujante. También ilustró un serial en EL CORREO sobre un topo infiltrado en ETA que consiguió evitar el secuestro de la Familia Real española en 1974 en Mónaco.

Afincado en Bilbao, Santos es una de las firmas más conocidas a nivel internacional y su cómic 'Polar' fue el primer español adaptado por Hollywood y con Mads Mikkelsen como protagonista. Curiosamente, 'Los Reyes Elfos' es su obra menos conocida fuera de España y Portugal. Esta visita en la vuelta al curso en la conocida librería vitoriana se produce una semana después de la inauguración de la muestra 'Este no es mi trabajo', de Jabier Etxagibel y Simónides, basada en el cómic homónimo publicado recientemente. Esta exposición de originales y bocetos se puede ver en la planta baja del local hasta el 22 de noviembre.