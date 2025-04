El viaje escénico de Makur despega desde el teatro Jesús Ibáñez de Matauco de Vitoria

Ramón Albertus Martes, 1 de abril 2025, 16:12 Comenta Compartir

De primeras el título de la grabación 'Voyager Golden Record: The sounds of Earth' no es tan reconocido para la mayoría. Sin embargo, ese vinilo dorado que fue lanzado al espacio por la NASA en 1977 -en el marco de una misión que envió dos sondas llamadas Voyager 1 y 2- era particular porque contenía saludos y buenos deseos. Era especial porque lo hacía en 55 idiomas, con canciones de distintas partes del mundo, sonidos, fotos que retratan la realidad humana, ecuaciones matemáticas, ondas cerebrales…

«Esta misión tenía también un objetivo más romántico: lanzar al infinito una cápsula del tiempo que recogía el sentido de la vida humana. Pretendía ser una cápsula del tiempo que recogía el sentido de la vida humana», recoge la compañía Makur acerca del que consideran punto de partida de 'Voyage, voyage, urruneko hotsak', una coproducción con la red municipal de teatros de Vitoria que se estrena este jueves 3 de abril en el teatro Jesús Ibáñez de Matauco de Vitoria. Cuenta con Jone Bengoa y Gontzal Uribe sobre las tablas, y la dirección de Marina Suárez. «A través del teatro y del cuerpo, analizaremos al ser humano y utilizaremos juegos de luces y proyecciones para lograr atmosferas envolventes», avanzan acerca de una propuesta en la que aparecen temas como los mitos a la hora de entender las emociones, la ciencia, la trascendencia o los recuerdos.

Para la elaboración de esta peia han contado con una residencia en el teatro Federico García Lorca durante marzo; varios días de ensayos en el Jesús Ibáñez de Matauco y la colaboración del Taller de Artes Escénicas (TAE) y el espacio de creación Garaion. En la presentación de esta obra, Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, subrayó la apuesta por el «euskera y los nuevos lenguajes».