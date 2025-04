VIA sacará el contrato para los vuelos con Madrid y Barcelona «en uno o dos meses»

Conseguir conexiones con Madrid y Barcelona. Ese es el objetivo que las instituciones alavesas se han marcado para Foronda. Lo que avanzó Ramiro González en ... las páginas de este periódico y confirmó VIA el pasado viernes empieza a tomar forma. Tanto que la previsión de la sociedad pública pasa por sacar a licitación el contrato para dar con esos «mercados de conectividad» en «un mes o dos meses».

Así lo ha afirmado la concejala de Promoción Económica, María Nanclares, durante la comisión del ramo en el Ayuntamiento de Vitoria. A preguntas de EH Bildu, la edil del PSE ha asegurado que «tan pronto como el contexto estatal lo permita se lanzará esa nueva licitación». «Obviamente, si hablamos de mercados de conectividad, todo el mundo sabe que hablamos de Madrid y Barcelona», ha indicado.

Sobre la ausencia de Ryanair en el nuevo contrato, Nanclares ha insistido en la tesis que han abonado las instituciones en las últimas semanas. «La falta de adjudicación no corresponde a causas internas, sino a circunstancias externas que escapan del control tanto de VIA como de las instituciones», ha manifestado en referencia a la guerra abierta entre el Gobierno central y la aerolínea a cuenta de las multas por las maletas y las tasas aeroportuarias.

La edil de Promoción Económica ha respondido así a las críticas del abertzale Aitziber Salazar, que durante su intervención ha censurado la actitud de la aerolínea, a la que ha tildado de «chantajista». «El 28 de marzo, ni Ryanair ni ninguna otra aerolínea registraba su oferta para operar desde Foronda los próximos tres años. Un contrato que se vendió a bombo y platillo, muy al estilo del gabinete de la señora Etxebarria», ha afeado.

Salazar ha lamentado que Álava «está pagando» las consecuencias del conflicto con Ryanair y ha reprochado la decisión de prorrogar el contrato con la compañía. «Ryanair dice no estar dispuesta a dar un paso adelante, optar por su contrato a medida y comprometerse con un nuevo convenio. Mejor seguir con los chantajes y mantener sus intereses. Tras la no presentación vimos que VIA prorroga el contrato actual. Compromiso, nada, pero el dinero calentito... eso sí que nos gusta».

La concejala de Bildu también ha arremetido contra una prórroga «sacada de la chistera» sobre la que Nanclares ha rebatido que sí está avalada por la Ley de Contratos Públicos. Salazar también ha cargado contra el diputado general, del que ha dicho que «hoy seguro que nos cuenta mucho más de lo que nos está diciendo usted». «La Diputación ha hablado mucho y ha dicho que este contrato nos iba a llevar a los 500.000 contratos, iba a diversificar... Que este iba a ser el gran contrato de Foronda».

«Ryanair tiene confianza en Foronda»

Precisamente, Ramiro González se ha pronunciado este martes sobre el rechazo de Ryanair. El diputado general ha indicado que la intención de las instituciones es que el conflicto entre la aerolínea y el Gobierno central «no interfiera». «Va a continuar la operativa. Ryanair tiene confianza en el aeropuerto de Foronda, está garantizada esa operativa durante los próximos meses y lo que queremos es que el resultado sea lo mejor posible», ha señalado el jefe del Ejecutivo foral.

González ha defendido que el «gran índice de ocupación» en los vuelos de Foronda «da garantía a las empresas que puedan presentarse al concurso». El diputado general ha subrayado su «plena confianza» en el aeropuerto, ha asegurado que este bloque de Semana Santa y San Prudencio va a ser una campaña en la que «vamos a batir récords» y ha señalado que hay conversaciones «con otras aerolíneas», previsiblemente para esos «otros destinos» en los que figurarían las conexiones con Madrid y Barcelona.