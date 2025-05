El verano ya está aquí: la Aemet pronostica 32 grados en Álava este semana

N. Salazar Lunes, 26 de mayo 2025, 09:08 Comenta Compartir

Todavía faltan más de tres semanas para que llegue el verano, pero esta semana el calor se dejará sentir en algunos puntos de la península. A partir del miércoles, los termómetros registrarán temperaturas más propias del estío que de esta parte del año. Según informa la Aemet, el jueves 29 y el viernes 30, el mercurio se disparará hasta los 40-42 grados en la zona del Guadalquivir, los 39 en el Bajo Guadiana y los 35 en la meseta norte. ¿En Euskadi? Pues se llegará a los 32 grados este jueves.

En Álava el calor apretará, pero no tanto como en el resto de la península. En la provincia, la previsión indica que la semana comenzará con lluvias débiles y unas temperaturas que no subirán de los 20 grados. A partir del martes, ya lucirá el sol, aunque la temperatura máxima no superará los 23 grados. El mercurio seguirá en aumento el miércoles, cuando alcanzará los 26. Pero cuando los alaveses pasaremos calor de verdad será el jueves y el viernes, cuando la Aemet pronostica 32 grados de máxima en Vitoria. El sábado subirán las mínimas, a 12 grados, pero las máximas no superarán los 25.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Episodio de temperaturas altas en la Península.



→ Las altas presiones y posterior llegada de una masa de aire cálido darán lugar a calor de pleno verano. Se podrían superar los 40 ºC en puntos de la mitad sur.



+ info 👉https://t.co/3m7RKHrJKC pic.twitter.com/SPfG1ubdcZ — AEMET (@AEMET_Esp) May 25, 2025

¿La razón de que el calor pegue con fuerza? «La presencia de una dana entre Canarias y el golfo de Cádiz». Este fenómeno provocará «un viento de componente sur que arrastre aire cálido, seco y con polvo en suspensión, de origen africano, primero sobre Andalucía y mar de Alborán y posteriormente sobre el centro peninsular. Como consecuencia, se producirá un aumento adicional de las temperaturas con valores propios del verano y, por tanto, claramente más altos de las habituales en estas fechas».