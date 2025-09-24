'Yo te veo bien': el proyecto para dar voz a los trastornos alimentarios en los colegios de Álava El objetivo de la iniciativa es «mostrar una realidad menos visible de estos trastornos y romper con los estigmas» que aún persisten en la sociedad

Nuria Nuño Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:53

La Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Álava (ACABE) y la Fundación Vital han presentado este miércoles un nuevo proyecto educativo con el que buscan concienciar y abrir un debate social entre los jóvenes sobre los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). 'Yo te veo bien' cuenta con un vídeo y una guía didáctica dirigidos a los centros escolares de Álava. El objetivo de esta propuesta es «mostrar una realidad menos visible de estos trastornos y romper con los estigmas que aún persisten en nuestra sociedad», detallan sus impulsores. La iniciativa ha sido presentada por Elsa Fernández, representante de la asociación ACABE Álava y Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Vital Fundazioa.

Durante años, la imagen más comúnmente asociada a los trastornos de la conducta alimentaria ha sido la de una chica extremadamente delgada con anorexia. «Sin embargo, este enfoque ha invisibilizado señales de alarma previas y ha dejado en la sombra otros trastornos más frecuentes, como la bulimia, el trastorno por atracón o nuevas problemáticas emergentes como la vigorexia y la ortorexia», han desgranado en rueda de prensa. «Es fundamental comprender que el peso no define un TCA: lo hacen las conductas y el sufrimiento que generan», subrayan.

El proyecto cuenta con un vídeo en el que los protagonistas no representan un cuerpo 'típico' de TCA, sino que reflejan que cualquier persona, independientemente de su género, edad o complexión física puede padecer uno. «Un TCA es, ante todo, un trastorno mental con consecuencias físicas». La pieza audiovisual servirá, además, como unidad didáctica para centros escolares de todo el territorio.

El mensaje central invita a mirar más allá de la apariencia física y a centrarse en los pequeños detalles que pueden ser «señales de alarma», además de cuestionar la idea de que si alguien luce saludable realmente lo está. «Vivimos rodeados de frases motivacionales como que la constancia se premia o el esfuerzo siempre tiene recompensa que, si bien pueden ser inspiradoras, también alimentan una cultura de autoexigencia que a menudo nos lleva al límite sin darnos cuenta», han advertido. «Repetir rutinas sin reflexionar sobre su propósito real puede hacer que los objetivos terminen consumiéndonos hasta perder de vista lo más importante: nosotros mismos. Y ahí está el riesgo: que el objetivo te consuma hasta que dejes de distinguirte de él».

«Sufrimiento y ruido mental»

El proyecto recuerda, además, que tener metas y hábitos saludables es positivo, pero «siempre desde la realidad, la flexibilidad y la amabilidad hacia uno mismo. No siempre que se quiere se puede, y aprender a aceptar y gestionar esa frustración también forma parte del cuidado personal». El vídeo se centra, de forma muy sutil, en la sintomatología de este tipo de trastornos, pero el mensaje que se incluye recalca que los TCA no van sobre alimentos, sino sobre «sufrimiento, sobre el ruido mental, sobre ese intento de cambiar a toda costa, sobre conseguir el bienestar y el sentirse mejor» con uno mismo.

El mensaje final pregunta: «Yo te veo bien, pero, ¿cómo estás?». Con este cierre se busca «recuperar la importancia del diálogo humano, la comunicación y la empatía». Un recordatorio necesario en una sociedad en la que, entre redes sociales que solo muestran lo positivo y una hiperconectividad constante, «el miedo y la soledad suelen quedar en silencio», recalcan los impulsores de esta iniciativa.

La propuesta se completa con una guía didáctica diseñada para trabajar los trastornos de la conducta alimentaria en las aulas de todo Álava a través de bloques temáticos, actividades de autoconocimiento y dinámicas de reflexión, especialmente en tutoría.