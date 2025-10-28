Una ventana a la Vitoria de los años 20

Ramón Albertus Martes, 28 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Ocurre con los paisajes artísticos del pasado que muchas veces sirven para identificar cómo era un lugar e incluso una sociedad en otro momento. De ello da cuenta la exposición 'El pintor de La Meta', que recoge diferentes obras de Julio Sedano (1900-1952), creadas entre los años 20 y 40, y ofrecen una panorámica de cómo era la ciudad en esos años a través de diferentes escenas de Vitoria. En ellas se ve la Catedral Nueva aún en construcción, carros de bueyes o el antiguo colegio Niño Jesús.

as pinturas se pueden ver en la primera planta de la Escuela de Artes y Oficios. «La exposición evoca tanto a mayores como a jóvenes cómo era la ciudad y algo de cómo vivían sus habitantes, en un entorno donde lo rural estaba ahí, en parajes que ahora conocemos llenos de edificios», traslada Javier García Sedano, nieto del artista, que se ha encargado de la selección y rinde homenaje asço al trabajo de un pintor que se ganó la vida como practicante sanitario en la mítica fábrica Ajuria.

En esos lienzos, Sedano recogió estampas de la vida de su familia y su ciudad. La muestra puede visitarse hasta el próximo 20 de noviembre en horario de 9.30 a 13.00 y de 17.00 a 21.00. Se realizarán dos visitas guiadas los días 5 y 11 de noviembre a las 19.00 horas.