La venganza del agua El Tragaluz Desbordamiento del Zadorra en Álava. / IGOR MARTÍN ÁNGEL RESA Martes, 5 marzo 2019, 01:15

Hay ríos modestos de consecuencias desproporcionadas para su tamaño. Como el Zadorra, afluente humilde del caudaloso Ebro, en circunstancias periódicas. De tanto en cuando se dejan abierta la grifería en el cielo más de lo previsto, llueve por encima de los índices aconsejables, abren las compuertas vomitonas del embalse y el agua se venga de la tierra cubriéndola por demás. Es entonces cuando los dueños de lonjas industriales de Gamarra, labriegos de Asteguieta o vecinos de Trespuentes se ciscan en el líquido que los parió. Que levante la mano el periodista local que no haya cubierto noticias sobre inundaciones con las crecidas del Zadorra, las botas puestas y los neumáticos del coche anegados.

Ya hace tiempo, demasiado quizá, que se reclamaba acotar el desvarío fluvial. Existen obras en este sentido ya entregadas, otras en proceso y el resto por realizar. Ahora se anuncia que Gamarra dejará de padecer las incontinencias de 'nuestro' río. ¿Cómo? A través de actuaciones respetuosas con el entorno que aúnen la eficacia (stop a las inundaciones), integradoras con el espíritu de un municipio empeñado en incrementar su anillo verde y hasta estéticas. Según portavoces de la Agencia Vasca del Agua (URA) se va a resolver el problema de un modo bueno y bonito. En lo de barato no me meto, como tampoco en los verbos 'encauzar', 'reconducir' o 'domar'. No vaya a resultar que me caiga de golpe una ducha entera de improperios proteccionistas.

Hemos pasado de constreñir el discurso de las aguas dulces con hormigón 'armado' en el doble sentido del término según el ecologismo militante a idear remedios naturales de respeto pleno al ambiente. De ahí que además de limitar las pérdidas por las riadas se nos presente un corredor verde para el senderismo y el pedaleo. Hay que ver cómo nos conocen.