Los vencejos de Vitoria prefieren Adurza, Casco Viejo y Judimendi para hacer su nido

El vencejo común es un ave fácilmente localizable en Álava pero hay voces que han dado la alarma sobre una de las especies que más ... ayudan a los especialistas a monitorizar el cambio climático. Se habla de un descenso del más del 30 % en las poblaciones de esta ave apodiforme que llega en primavera a la península para reproducirse y migra a África tropical a pasar el invierno.

La agricultura intensiva, los pesticidas, la desaparición de insectos, el calentamiento... Son muchas las amenazas que se ciernen sobre este y otros animales y las principales instituciones alavesas quieren saber a qué se enfrentan. Por ello, la Diputación alavesa y el Centro de Estudios Ambientales (CEA) cuentan desde este año con la colaboración de alumnos de Educación y Control Ambiental de Egibide Jesús Obrero para realizar el primer censo de vencejo común en Álava. De momento han localizado 59 zonas de cría, generalmente con más de un nido en cada una, y sus tejavanas preferidas están en Casco Viejo, Adurza y Judimendi, según revela el CEA en una nota informativa.

«El vencejo es una ave relativamente común en la provincia de Álava», relatan los ornitólogos. «En verano es fácil verlos en grupo volando, y sin embargo, se desconoce el estado real de sus poblaciones, dónde crían y cuál es su tendencia poblacional», argumentan.

Cajas-nido en el Seminario

La lista de amenazas es larga. «Factores como la agricultura intensiva y el empleo de pesticidas en medios rurales suponen una desaparición paulatina de las poblaciones de insectos e invertebrados en vuelo, su único alimento», sentencian. «A ello se suma el cambio climático y el calentamiento global que provocan la subida de las temperaturas y la falta de humedad en el suelo, lo que puede afectar a las larvas subterráneas de muchos insectos y por tanto a los recursos tróficos del vencejo, dificultando gravemente la supervivencia de las crías».

Los motivados alumnos de Egibide han realizado ya los primeros trabajos de campo. En junio recorrieron la capital alavesa y los pueblos más cercanos. Y este es más o menos el primer mapa que han trazado. Casco Viejo, Judimendi y Adurza aglutinan casi la mitad de los nidos y la zona rural casi una quinta parte. «Las zonas de nidificación más habituales son pequeños huecos en edificios y espacios debajo de tejavanas», aclaran.

30% El último informe de SEO Birdlife cifraba en este porcentaje la pérdida de población del vencejo (Apus apus) desde 1996.

Como curiosidad, el Instituto Alavés de la Naturaleza ha instalado en el Seminario varias cajas-nido para vencejos y nueve de ellas han sido ocupadas este año. «La intención es repetir la experiencia de forma anual para completar el mapa de nidos e ir monitorizando a este ave en el futuro».

Los vencejos, indican los biólgos, pasan la mayor parte de su vida en el aire: comen, duermen y copulan volando. Sólo se posan para poner los huevos, incubarlos y criar a sus polluelos. Las crías abandonan el nido una mañana volando, sin aprendizaje previo, y no retornan a él jamás.