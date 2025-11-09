El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los vencejos de Vitoria prefieren Adurza, Casco Viejo y Judimendi para hacer su nido

Alumnos de Egibide ayudan al CEA y a la Diputación a realizar el primer censo de esta ave en la ciudad. Han visto 59 zonas de cría

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

El vencejo común es un ave fácilmente localizable en Álava pero hay voces que han dado la alarma sobre una de las especies que más ... ayudan a los especialistas a monitorizar el cambio climático. Se habla de un descenso del más del 30 % en las poblaciones de esta ave apodiforme que llega en primavera a la península para reproducirse y migra a África tropical a pasar el invierno.

