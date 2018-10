Ana Herrezuelo: «Vemos a chavales que roban a sus padres para arriesgarlo en apuestas deportivas» Ana Herrezuelo recuerda que se puede jugar «de forma sana». / B. C. La psicóloga imparte hoy una charla en el Aula Estadio sobre las apuestas deportivas. «Ahora el proceso de adicción es más rápido» SARA LÓPEZ DE PARIZA VITORIA. Jueves, 4 octubre 2018, 02:00

Sólo un equipo (Real Sociedad) de los 20 que componen la Liga no está patrocinado por una casa de apuestas. Las apuestas deportivas están normalizadas y «la sociedad no las observa como una adicción». La psicóloga Ana Herrezuelo, de la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, Asajer, impartirá hoy a las 18.30 horas en el Aula Estadio una charla sobre esta problemática.

- Asajer cumplirá en 2019 tres décadas en Álava. ¿Cómo ha cambiado el perfil del adicto al juego?

-Antes nos encontrábamos con una población más mayor, de entre 40 y 50 años, que presentaba problemas sobre todo con las máquinas tragaperras. Con la aparición del juego online proliferaron las apuestas, el casino y el póker. Y con el 'boom' de las apuestas deportivas nos llega cada vez más gente joven, incluso menores. Ahora el proceso de adicción es mucho más rápido y es frecuente que comience a través del móvil.

«Es habitual que los jóvenes que se acercan al juego también consuman marihuana o cocaína»

- ¿Les preocupa que cada vez más menores se enganchen a las apuestas?

-El año pasado supusieron en torno al 2% de los casos que nos llegaron, aunque estamos notando un crecimiento importante. La alarma tiene que ver sobre todo con los padres porque nos encontramos con chavales que tienen una vida muy normalizada y que acaban llegando a situaciones límite. Con mucha frecuencia vemos que roban a sus padres para jugar. Desde los colegios también detectan menores que visitan páginas de apuestas.

- ¿Y presentan otras adicciones?

-El juego siempre se ha relacionado con el alcohol. Ahora es habitual que los jóvenes que se acercan al juego también consuman sustancias como marihuana o cocaína.

- Desde la asociación advierten de que los salones de juego cada vez se parecen más a bares y cafeterías.

- Son establecimientos en los que se puede jugar, beber, comer un pintxo... Y tenemos constancia de que hay consumos de sustancias ilegales en el interior. Además, cada vez se abren más salones de juego en núcleos humildes como un reclamo para obtener dinero fácil.

Limitar la publicidad

- Reconocidos deportistas promocionan casas de apuestas, casas de apuestas patrocinan equipos... ¿Se debería limitar esa publicidad?

- El problema es que eso hace que el juego tenga una connotación positiva y la sociedad no lo observe como una adicción. Además hay mucha hipocresía, porque se denuncia esa publicidad pero no se dice nada de la Lotería Nacional o la ONCE, que lanzan campañas fortísimas.

- ¿Cuáles son los indicadores de que hay una adicción al juego?

- Generalmente el juego tiene un componente social, cuando empieza a practicarse en solitario puede ser peligroso. Además, el dinero se quita de otros gastos, se reduce el tiempo dedicado a otras actividades y comienzan las mentiras para ocultar la adicción.

- ¿Es posible prevenirla?

- Sí. Se puede jugar de manera responsable, de una forma sana. El 90% de la población juega de manera esporádica, pero hay que evitar jugar cuando se ha consumido alcohol u otras sustancias, se está alterado o tras una discusión.