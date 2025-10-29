Una veintena de magrebíes abandona a sus hijos en Álava para que sean acogidos

Instituciones y cuerpos policiales han detectado en Álava al menos una veintena de casos de padres magrebíes que llegan con sus hijos menores y los ... dejan solos para que se beneficien de la red foral de acogida. Así lo confirman a EL CORREO distintas fuentes. En los juzgados de Vitoria se tiene constancia de que en los últimos meses «al menos» cuatro progenitores que responden a ese perfil han sido imputados por «abandono de menor». Se trata, en definitiva, de un fenómeno en «auge», tal y como reconocen portavoces de la Diputación, que desde septiembre ha tenido constancia de dos episodios de esta clase. La comunidad magrebí de Vitoria, a su vez, confirma a este diario otros dos casos diferentes en ese mismo periodo. Ninguno se ha traducido en detenciones.

La Ertzaintza abrió atestado a principios de septiembre por un marroquí de 17 años que llegó a la capital alavesa después de haber viajado junto a su padre desde el reino alauí a Tarifa, Madrid y Bilbao. Al llegar a Vitoria abandonó a su hijo a su suerte para regresar en solitario a su lugar de origen. Como marca su protocolo, la Policía autonómica trasladó al chico a Bideberria, el centro foral de la calle San Ignacio de Loyola preparado para acoger a menores extranjeros no acompañados (más conocidos por el acrónimo 'mena'), aunque en su caso incumpliría la norma por haber llegado hasta España en compañía de un familiar adulto.

Este periódico también ha conocido los recientes casos de una familia con «dos niños» que se presentó en las oficinas municipales de la calle San Antonio reclamando ayuda. Otro menor, a su vez, acabó bajo la tutela de los servicios sociales después de que miembros de la comunidad magrebí local le pagaran a él y a sus progenitores una noche en una céntrica pensión de Vitoria. «El chaval tenía mucha fiebre y quisimos ayudarle», relatan vecinos que pagaron de su bolsillo esa habitación. El chico accedió al día siguiente a la red de acogida de menores. Estos dos ejemplos están fuera del radar policial.

La Diputación, por su parte, relata cómo trabajadores de la institución tuvieron que personarse hace tres semanas en la comisaría de la Ertzaintza después de que un padre alegase que no contaba con recursos para mantener en su país a su hijo de 11 años. Los portavoces forales explican que, en estos casos, sugieren a los chicos que se comuniquen de manera telefónica con sus progenitores y que les reclamen que vuelvan a por ellos, ya que se les avisa que con su abandono incumplen con la Ley orgánica de protección del menor.

La Administración foral también confirma que en el pasado ya se dieron casos de niños que vinieron con visado. Es decir, que habían llegado a España de forma legal junto a un adulto.

Último episodio en Gipuzkoa

El último caso conocido en Euskadi se ha registrado en Gipuzkoa. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años y origen argelino por un delito de abandono de menor. Trajo a su hijo para que fuera tutelado por las instituciones vascas, según ha podido saber este periódico en fuentes solventes. El chico ha permanecido ingresado en el hogar de Uba, en San Sebastián, durante los últimos seis meses, desde mayo, cuando recaló en Euskadi. El arresto del progenitor se produjo la semana pasada, cuando vino a visitar a su hijo.

Ambos volaron en avión hasta Alicante con el visado correspondiente y de esta ciudad a Bilbao cogieron un autobús, que tarda casi ocho horas en recorrer 790 kilómetros. Después, se trasladaron hasta la capital guipuzcoana, destino último de su largo trayecto. Al parecer, el chaval tenía un amigo acogido en el centro de menores donostiarra, que le había transmitido que «en Uba se está muy bien», y le había dado instrucciones para terminar allí, como él.

Se da la circunstancia de que el padre estaba viviendo en Alicante, por lo que el menor no se encontraba en situación de desamparo como aparentaron. Cuando, al cabo de medio año, a principios de este mes de octubre, el hombre se presentó en el centro de acogida de San Sebastián, en compañía de una mujer, que decía ser la tía del chico, se destapó el fraude.

De inmediato, agentes de la Brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura de la Policía Nacional en Gipuzkoa, que se encargan del registro de menas, se desplazaron hasta el hogar, pero el hombre ya se había marchado. No obstante, el individuo estaba identificado y fue localizado y arrestado en Alicante a comienzos de la semana pasada. Durante el arresto, además de la lectura de sus derechos, se le informó de que debía hacerse cargo de su hijo como tutor legal. Una vez que quedó en libertad a la espera de juicio, se desplazó hasta San Sebastián, donde en los últimos días ha recogido al menor.