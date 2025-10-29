El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso principal al centro Bideberria que acoge a menores extranjeros no acompañados. J. Andrade

Una veintena de magrebíes abandona a sus hijos en Álava para que sean acogidos

La Diputación reconoce que existe «un auge este año» y en los juzgadosde Vitoria se tiene constancia de cuatro denuncias abiertas

Ainhoa de las Heras/ David González /Ander Carazo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:44

Comenta

Instituciones y cuerpos policiales han detectado en Álava al menos una veintena de casos de padres magrebíes que llegan con sus hijos menores y los ... dejan solos para que se beneficien de la red foral de acogida. Así lo confirman a EL CORREO distintas fuentes. En los juzgados de Vitoria se tiene constancia de que en los últimos meses «al menos» cuatro progenitores que responden a ese perfil han sido imputados por «abandono de menor». Se trata, en definitiva, de un fenómeno en «auge», tal y como reconocen portavoces de la Diputación, que desde septiembre ha tenido constancia de dos episodios de esta clase. La comunidad magrebí de Vitoria, a su vez, confirma a este diario otros dos casos diferentes en ese mismo periodo. Ninguno se ha traducido en detenciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tumban el nombramiento en los bomberos forales de la concejala del PNV Izaskun Reyes
  2. 2

    Tumban el nombramiento en los bomberos forales de la concejala del PNV Izaskun Reyes
  3. 3

    El atropello mortal de Paula Montal fue por una «clara desatención» del conductor
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  7. 7

    Alice Cooper y Social Distortion, primeros cabezas de cartel del Azkena
  8. 8

    Alarma policial porque jóvenes de hasta 7 provincias asistieron a las carreras ilegales en Álava y Burgos
  9. 9

    Netanyahu lanza «poderosos» bombardeos sobre Gaza tras un ataque de Hamás al ejército
  10. 10 Una ventana a la Vitoria de los años 20

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una veintena de magrebíes abandona a sus hijos en Álava para que sean acogidos

Una veintena de magrebíes abandona a sus hijos en Álava para que sean acogidos