Veinte multirreincidentes están inscritos en el padrón social de Vitoria

Dos presuntos agresores sociales, uno de los asaltantes a peatones más activos del momento, varios 'camellos' y así hasta alcanzar una veintena de multirreincidentes que ... actúa en Vitoria y otros puntos de Álava. Aparte de su presunta avidez delictiva, a todos ellos les liga un denominador común: figuran en el padrón social de la capital, ideado como red de protección institucional para personas desfavorecidas.

Con más de 700 inscritos, esta herramienta municipal hace la vista gorda con sus domicilios por una buena causa. Estos beneficiarios malviven en la calle, fábricas abandonadas, lonjas okupadas, los menos lo hacen en vehículos y como mínimo uno, debajo de un puente. El padrón social les dispensa asistencia sanitaria y psicosocial. Con él generan antigüedad para acceder a ayudas sociales o no las pierden. Pero, sobre todo, les brinda la oportunidad de reengancharse a una vida digna. Figuran como residentes en la sede del nuevo Ayuntamiento de Vitoria, en el barrio de San Martín, aunque evidentemente ninguno viva ahí.

Padrón social Cuenta con más de 700 ciudadanos necesitados que carecen de trabajo y un hogar convencional

En este contexto solidario, EL CORREO ha constatado que una minoría de delincuentes habituales se ha colado en este programa tras cumplimentar el conducto reglamentario. Es decir, mantuvieron una o varias entrevistas con trabajadores sociales, quienes dieron el visto bueno a su inscripción como marca su protocolo. «Por lógica, ninguno habrá contado a qué se dedica habitualmente o que arrastra equis detenciones o juicios», coinciden agentes y funcionarios judiciales sondeados.

Según refieren fuentes policiales, jurídicas y de la plantilla del propio Ayuntamiento, en la actualidad hay un mínimo de «veinte» casos documentados. «Y fijo que son muchos más que se nos escapan», acotan voces consultados de cuerpos como la Policía Local, Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional, así como personal de los juzgados de la Avenida de Gasteiz.

Políticas sociales «Cuando una persona acude a urgencias, no se le piden los antecedentes; nosotros, tampoco»

«En Políticas Sociales desconocemos el dato de la reincidencia o no de las personas a las que atendemos», acotan desde el Gabinete de Maider Etxebarria. Uno de los últimos en beneficiarse del padrón social es un joven que en breve cumplirá 19 años. Ingresó en esta lista a finales de verano, cuando ya contaba con varias detenciones previas por «resistencia a la autoridad, agresiones, tráfico de drogas y robos con violencia e intimidación». Desde su inclusión ya ha sido arrestado «en dos ocasiones», deslizan desde los juzgados de instrucción. Una por robar el teléfono móvil a un cliente de un bar y pegarle cuando se lo recriminó y otra, tras forzar la puerta de una lonja vacía en Coronación. Hasta primavera estuvo tutelado por la Diputación Foral de Álava.

«El acceso a los servicios sociales es un derecho subjetivo, como la sanidad y la educación. Cuando las personas acuden a un centro de salud, a unas urgencias hospitalarias o a un centro educativo, no se les piden antecedentes penales; en los servicios sociales, tampoco», insiste una portavoz autorizada de Políticas Sociales. «Si lo conocemos por alguna otra circunstancia, incorporamos esa información en nuestra ficha de intervención, pero en ningún caso denegamos el acceso a la atención social por ese motivo», describe.

«Frustrante»

Otro joven de 24 años al que se investiga en el Palacio de Justicia por, entre otras causas, una «agresión sexual» a una mujer con una «discapacidad psíquica», por varios hurtos y por robos quizá obvió esos procesos penales cuando solicitó su empadronamiento social. O igual no.

«El acceso a los servicios sociales, educativos o sanitarios son parte del sistema de bienestar y, desde luego, no son para personas con o sin antecedentes penales», insisten desde el Gobierno local sin entrar a valorar estos casos. Además están obligados a aceptarlos por la normativa vigente a nivel nacional.

Quejas policiales y judiciales «Mientras delinquen generan antigüedad para acceder en un futuro a las ayudas sociales»

Sin embargo, medios policiales y judiciales lamentan la inexistencia de «vetos» para estos delincuentes habituales. «Mientras por un lado delinquen, por otro generan antigüedad para beneficiarse aún más de nuestro sistema de protección, que de entrada no les exige cumplir la ley como hacemos el resto». La mayoría coincide en que esa realidad «es frustrante».

Aparte de que su domiciliación 'oficial' en Teodoro Dublang dificulta su localización. «Con otros sospechosos a los que buscas sabes que si te presentas en su casa es muy probable que les encuentres. Con estos otros resulta mucho más difícil localizarles. Te guías más por zonas donde sabes que andan o pernoctan habitualmente, pero a veces es una lotería encontrarles», matizan ertzainas y policías locales.