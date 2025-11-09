El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías locales detienen a un delincuente habitual en la calle Portal de Castilla. D. G.

Veinte multirreincidentes están inscritos en el padrón social de Vitoria

Agresores sexuales, ladrones y okupas se benefician de que la normativa vigente no obliga al Ayuntamiento a vetarles de esta lista para personas vulnerables

David González

David González

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:17

Dos presuntos agresores sociales, uno de los asaltantes a peatones más activos del momento, varios 'camellos' y así hasta alcanzar una veintena de multirreincidentes que ... actúa en Vitoria y otros puntos de Álava. Aparte de su presunta avidez delictiva, a todos ellos les liga un denominador común: figuran en el padrón social de la capital, ideado como red de protección institucional para personas desfavorecidas.

