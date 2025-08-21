El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Martín Martínez atiende su huerta en Borinbizkarra. Fotos: Jesús Andrade

Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines

Las listas de espera para acceder a las casi 400 parcelas de los huertos urbanos de Abetxuko, Zabalgana, Borinbizkarra y Lakua se disparan

Ania Ibáñez

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:18

La temporada de verano ya está dando sus frutos. Ahora es época de tomates, vainas, pimientos y calabacines, entre otros, por lo que los huertos ... urbanos de la ciudad, que suman entre todos casi 400 parcelas y cuentan con extensas y crecientes listas de espera, están a rebosar de verde y de usuarios trajinando entre las plantas para sacar adelante sus hortalizas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Matan a puñaladas a un vitoriano de 27 años en Colombia
  2. 2

    Matan a puñaladas a un vitoriano de 27 años en Colombia
  3. 3

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  4. 4 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  5. 5

    Euskadi insta a Madrid a socorrer a la ola de refugiados de Malí llegada a Vitoria y Gipuzkoa
  6. 6

    Investigan a un bar de Vitoria por comprar champán y cremas robadas a un ladrón especializado
  7. 7

    «Hay un claro efecto llamada», advierten policías nacionales
  8. 8

    Matan a puñaladas a un vitoriano de 27 años en Colombia
  9. 9 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  10. 10

    A 43 grados y con manga larga en las ambulancias en Álava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines

Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines