Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines

La temporada de verano ya está dando sus frutos. Ahora es época de tomates, vainas, pimientos y calabacines, entre otros, por lo que los huertos ... urbanos de la ciudad, que suman entre todos casi 400 parcelas y cuentan con extensas y crecientes listas de espera, están a rebosar de verde y de usuarios trajinando entre las plantas para sacar adelante sus hortalizas.

En las huertas de Urarte (Abetxuko), los afortunados que han podido acceder a una de las 228 parcelas disponibles cuentan con 75 metros cuadrados para plantar sus semillas y verlas crecer. Como Inmaculada Gómez, que ayer andaba quitando las malas hierbas para que «no le resten nutrientes a las plantas que queremos que crezcan». La siembra comenzó en mayo y «ahora viene lo bueno: recoger». Hasta el momento ha cosechado mucho calabacín porque «empieza a dar y dar, y nosotros, a repartir y repartir, porque no damos abasto».

Y es que los productos que salen de sus huertas deben ser para consumo propio, pero por suerte entre vecinos de parcela los lazos son fuertes y los trueques, más. «Al final nos conocemos entre todos porque hay zonas comunes como merenderos, y compartimos herramientas», explica Inmaculada. «Es lo bueno de esto, que puedes venir con las manos en los bolsillos».

La venta de los productos está prohibida, por lo que muchos vecinos intercambian frutas y hortalizas entre ellos

Cerca de allí, Eugenio González y su mujer Ana cuidaban de la tierra de un amigo que estaba de vacaciones. «Llevo cinco años intentando conseguir parcela y no hay manera», se quejaba él mientras oxigenaban la zona para preparar las hortalizas de invierno, como las berzas o los puerros. «Está esto muy solicitado», añadía Ana. «La pena es que hay mucha gente que planta dos cosas y lo demás es todo hierba, deberían controlar eso más».

No es el caso de Rafael Segundo, que tiene su huerta en Lakua a rebosar de hortalizas y frutas. De hecho, su parcela es la primera parada de muchos «jovenzuelos» que «se acercan a ver si todavía me quedan fresas para comerlas». Rafa lleva desde el primer año, hace cuatro, produciendo sus propias semillas para plantar porque «ahora que estoy jubilado es mi hobby y vengo un rato por la mañana y otro a la tarde».

Rubén Rodríguez mima sus plantas. Rafael Segundo se prepara para recoger sus frutos. Inmaculada Gómez trabaja la tierra. Juanma López cuida su huerta. Domingo Martínez Hierro carga con la regadera y la azada. 1 /

En el caso de estas huertas, que cuentan con 66 parcelas, se encuentran bajo la gestión de Ekoburuz a través del proyecto Lakuakolore. Rubén Rodríguez, uno de los creadores y que también cuenta con un terreno compartido con amigas, explica que es «algo colaborativo para los vecinos», ya que una parcela se gestiona entre tres familias. «Tienen mucho trabajo en la época de verano y así siempre hay alguien cuidándolas», añade sobre el proyecto, que también sirve «para hacer barrio» con eventos como la recogida de las semillas o una calsotada.

Tal es el trabajo que hay que meter con la azada que Gemma García estuvo acudiendo a su parcela en Borinbizkarra hasta dos días antes de dar a luz a su hijo, que ahora tiene poco más de un mes. «Me cogía un banco bajo y me sentaba a cuidar de las fresas», explica mientras su marido Juanma López atiende los calabacines porque «yo ya no puedo agacharme, así que vengo sólo a cosechar». Este año ha ido bien «aunque los tomates se nos han quemado debido al calor», añade Juanma, pero nada que ver con hace cuatro, cuando «no nos salía nada porque esta tierra es muy mala, está gris».

Su vecino de parcela Martín Martínez le da la razón. «Esto era una escombrera, así que la tierra es muy dura y es difícil que las plantas agarren bien», expresa mientras da de comer a las carpas que viven en la acequia de la que sacan agua para regar. «Las compré para que enriquezcan el agua, aunque había 13 y ahora hay una menos. Alguno se la habrá llevado con la regadera», bromea.

Su hermano fue el que le «lió» porque es de la Asociación Ortubi, que gestiona este espacio de 5.000 metros cuadrados divididos en 59 parcelas que en total que acogen a más de 300 vecinos del barrio y cuenta, para variar, con una larga lista de espera.