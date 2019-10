Vecinos de Llodio piden que la normativa local de ascensores sea más permisiva Miren del Río es una de las vecinas afectadas por la negativa municipal a autorizar el ascensor. / SANDRA ESPINOSA Una plataforma de afectados se queja de que con las restricciones actuales el coste de la instalación de un elevador se dispara MARTA PECIÑA Miércoles, 16 octubre 2019, 02:43

Los vecinos del número 5 de la calle Doctor Fleming de Llodio se quedaron sorprendidos la pasada primavera cuando el Ayuntamiento les denegó la licencia de obras para poner un ascensor en su edificio, donde viven diez familias. «Nos lo denegaron porque la normativa local exige que la escalera tenga un espacio libre de 90 centímetros como mínimo por si tienen que actuar los bomberos», explicó Pili Álvarez, portavoz de los afectados. «Lo que queremos es que la normativa local sea como la que rige en el País Vasco, que limita a 80 centímetros el espacio que debe quedar libre para el acceso de los bomberos», explicó.

En su caso, adaptar el ascensor a la normativa local, supone un sobrecoste muy alto. «Nosotros habíamos pedido un presupuesto para hacer el ascensor como se hace en todos los sitios, y ya habíamos puesto varias derramas y dado un adelanto a la empresa, que nos dijo que no habría ningún problema». En el numero 5 de la calle Doctor Fleming, el ascensor, estaba presupuestado en 80.000 euros, unos 8.000 euros por vecino. Sin embargo, con la normativa local, el coste se dispara «y nos saldría en torno a 240.000 euros, tres veces más» explicó Álvarez. «No podemos pagarlo. Por eso, queremos poner un ascensor que podamos pagar», explicaron los vecinos.

Por eso, los residentes en los tres números de la calle Doctor Fleming, junto a otros de Areta y de Llodio han creado la Plataforma de Afectados por la Normativa de Ascensores y Elevadores de Laudio para pedir «un cambio en la normativa a nivel local porque la nuestra es mucho más exigente que la de la mayoría de los municipios del entorno y que la propia del Gobierno Vasco».

Calidad de vida

El objetivo que persiguen es «mejorar la calidad de vida de los vecinos. Hay gente mayor que necesita una solución de accesibilidad y no tiene recursos para pagar el ascensor, menos todavía si la solución a la que nos obligan es más cara de lo habitual». La accesibilidad es una necesidad universal de la que podrán beneficiarse todos los residentes. «En mi caso, mi familia no puede venir a mi casa porque no tengo ascensor», aseguró la portavoz.

La plataforma espera que otros afectados se sumen a su iniciativa a través del correo mpilarav@euskalnet.net y ya han presentado una moción «para pedir al Ayuntamiento la modificación de la normativa», que se debatirá en el próximo pleno del 28 de octubre.