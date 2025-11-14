El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cruce con la carretera A-2124 en su intersección con Campo de los Palacios es donde se ha reforzado la seguridad peatonal y ciclista. Rafa Gutiérrez

Vecinos de Goikolarra: «Confíamos en que con este proyecto no vuelva a ocurrir ningún atropello como el de Cristian»

El barrio refuerza su conexión con Olárizu en la A-2124 con más tramos de bidegorri, iluminación y pasos de cebra elevados dos años después de que un coche arrollara a un joven en este punto

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

Goikolarra avanza para ser un barrio más seguro para sus vecinos y, en esta línea, el Ayuntamiento de Vitoria ha presentado este viernes el ... resultado de las obras para mejorar las conexiones peatonales y cicilistas en la calle A-2124. En concreto, las actuaciones, pensadas por residentes del barrio en colaboración con la asociación Guztion Goikolarra y ejecutadas gracias al programa municipal Hobetuz, se han centrado en los cruces de la calle Larrea y Okariz. Allí «se han elevado los pasos de cebra, se han repintado las marcas viales en rojo, se ha mejorado la iluminación y se ha dado continuidad a un bidegorri» que conecta con el jardín botánico de Olárizu, donde también se han renovado los caminos, ha detallado la alcaldesa, Maider Etxebarria. «Es una reforma que aporta tranquilidad a las familias», ha subrayado, la regidora.

