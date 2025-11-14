Vecinos de Goikolarra: «Confíamos en que con este proyecto no vuelva a ocurrir ningún atropello como el de Cristian»

Goikolarra avanza para ser un barrio más seguro para sus vecinos y, en esta línea, el Ayuntamiento de Vitoria ha presentado este viernes el ... resultado de las obras para mejorar las conexiones peatonales y cicilistas en la calle A-2124. En concreto, las actuaciones, pensadas por residentes del barrio en colaboración con la asociación Guztion Goikolarra y ejecutadas gracias al programa municipal Hobetuz, se han centrado en los cruces de la calle Larrea y Okariz. Allí «se han elevado los pasos de cebra, se han repintado las marcas viales en rojo, se ha mejorado la iluminación y se ha dado continuidad a un bidegorri» que conecta con el jardín botánico de Olárizu, donde también se han renovado los caminos, ha detallado la alcaldesa, Maider Etxebarria. «Es una reforma que aporta tranquilidad a las familias», ha subrayado, la regidora.

Y es que ninguna de los residentes de este distrito del Sur de la capital alavesa olvida el atropello que se produjo en este punto en 2023 a un chaval de 13 años mientras iba en bici. Un coche le arrolló y el golpe le hizo volar 23 metros y terminó en la UCI. El impacto le produjo un grave traumatismo en el cráneo, por el que tuvo que llevar dos sondas, y también le dejó el brazo y la pierna izquierdos partidos, lo que obligó a someterse a más de cinco operaciones para intentar recuperar su vida.

De este joven se ha acordado Iñaki López de Alda, uno de los proponentes de esta iniciativa recién estrenada. «Ese atropello no debería haber ocurrido y a Cristina le hizo sufrir mucho. Esperemos que gracias a este proyecto nada parecido vuelva a ocurrir«, ha trasladado. Ha ensalzado, también, que así se ha creado un »entorno escolar seguro para los estudiantes de Goikolarra que acuden a estudiar a Adurza, andando o en bicicleta, para los niños y niñas que entrenan en esa misma zona diariamente o para los cientos de personas mayores, paseantes, corredores o dueños de perros que pueden disfrutar de este paseo, siendo mucho más accesible, atractivo e incluso seguro gracias también a la nueva iluminación«. Aunque ha remarcado como »espinita clavada« la necesidad de más luz en la zona de Larrea, que se ha quedado fuera por falta de presupuesto (el máximo son 300.000 euros).

La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha resaltado que esta actuación supone un cambio «muy importante» porque, «hemos escuchado durante mucho tiempo que esta era una zona donde había que cruzar deprisa, donde había que ir con cuidado, mirar dos veces... Y esas percepciones no solo eran sensaciones. La infraestructura no estaba pensada para priorizar al peatón ni a la bicicleta. Era un espacio en el que el tráfico tenía más presencia que las personas y donde los coches circulaban a cierta velocidad, pero hoy damos la vuelta a esta situación», ha asegurado. «Los barrios no deben tener barreras, deben unirse», ha matizado.

Por su parte, Miren Fernández de Landa, edil de Participación Ciudadana, ha puesto en valor que esto se haya conseguido a través del programa de ideas vecinales Hobetuz y ha recordado que este domingo 16 de octubre acaba el plazo para presentar propuestas para la nueva edición. Por el momento, ya tienen encima de la mesa más de 300 iniciativas que los técnicos de su departamento deberán analizar.