El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle La Libertad tras la supresión del paso de cebra. Rafa Gutiérrez

Vecinos avisan del peligro para los peatones tras eliminar el paso de cebra de La Libertad a Los Herrán

Muchos vehículos no respetan las señales que marcan la proridad de viandantes y ciclistas

B. Mallo

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:57

Comenta

La reforma integral de la calle Los Herrán encara su fase final y se están rematando los últimos detalles para que las obras concluyan el ... 15 de noviembre. Pero los vecinos ya han advertido que algunas de las novedades que se han implantado generan situaciones peligrosas. Es el caso de la supresión del paso de peatones que anteriormente existía en la calle La Libertad en su intersección con la vía reformada, donde están detectando problemas de seguridad al no respetar los vehículos la prioridad de paso de quienes van a pie o en bicicleta. Hay señales que refieren claramente quién tiene preferencia y el propio firme está diferenciado respecto al asfalto, pero los vecinos advierten de que existe riesgo de atropello ya que no todos los vehículos respetan las indicaciones existentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  2. 2

    Un exalto funcionario reclama 830.000 euros a la Diputación de Álava por daños y perjuicios
  3. 3

    Urtaran acusa a los magrebíes que abandonan a sus hijos en Álava de cometer «fraude»
  4. 4

    Detienen a cuatro okupas por «robo con fuerza» tras pasar de una lonja vacía a otra
  5. 5

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  6. 6

    La zona tensionada llega a Vitoria con el reto de hacer 3.000 pisos protegidos en 3 años
  7. 7

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  8. 8

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  9. 9

    Terremoto en el ciclismo: el Red Bull-Bora fulmina a Lazkano tras la suspensión de la UCI
  10. 10

    El PSE «visibiliza» por primera vez una mayoría alternativa al PNV con Bildu y Sumar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vecinos avisan del peligro para los peatones tras eliminar el paso de cebra de La Libertad a Los Herrán

Vecinos avisan del peligro para los peatones tras eliminar el paso de cebra de La Libertad a Los Herrán