Vecinos avisan del peligro para los peatones tras eliminar el paso de cebra de La Libertad a Los Herrán

La reforma integral de la calle Los Herrán encara su fase final y se están rematando los últimos detalles para que las obras concluyan el ... 15 de noviembre. Pero los vecinos ya han advertido que algunas de las novedades que se han implantado generan situaciones peligrosas. Es el caso de la supresión del paso de peatones que anteriormente existía en la calle La Libertad en su intersección con la vía reformada, donde están detectando problemas de seguridad al no respetar los vehículos la prioridad de paso de quienes van a pie o en bicicleta. Hay señales que refieren claramente quién tiene preferencia y el propio firme está diferenciado respecto al asfalto, pero los vecinos advierten de que existe riesgo de atropello ya que no todos los vehículos respetan las indicaciones existentes.

Según indican desde Espacio Público, en la reforma de Los Herrán se ha optado por un pavimento con asfalto en los tramos donde confluyen vehículos y peatones –se estropean menos con el tránsito del tráfico rodado–, mientras que los espacios exclusivos para los viandantes están adoquinados. Esa diferencia en la superficie, en el caso de la calle La Libertad, viene acompañada por una señal que indica la prioridad en el cruce para peatones y ciclistas que circulan también por un carril específico coloreado en rojo.

Además, la próxima semana se procederá a hacer una impresión en dicha superficie para simular el mismo despiece del adoquín y también se pulirá, de modo que su aspecto final se asemeje al resto de la acera. «Se percibirá claramente como un espacio de prioridad peatonal», señalan desde Espacio Público.

La idea no es recuperar el cebreado que existía anteriormente. Una vez completada la reforma, los técnicos procederán a analizar el resultado. Y, en ese momento y con los datos objetivos en la mano, se podrían determinar actuaciones adicionales. «Si una vez terminada la obra se observa que conviene reforzar la seguridad peatonal, se estudiará la implantación de medidas complementarias», detallan.