El vecino de Artziniega, Ginés López Marín camina ya hacia Lourdes Ginés y sus compañeros de viaje. / G.L.M. MARTA PECIÑA Viernes, 22 marzo 2019, 00:24

Ginés López Marín lleva el camino en la sangre. «Se me hace largo esperar al inicio de la primavera para empezar a andar, pero cuando arranco, me da pena volver a casa». Con esa sensación, Ginés inició su cuarta caminata importante el pasado 19 de marzo para ir a pie desde Artziniega hasta Lourdes, ida y vuelta. Unos 850 kilómetros. Serán dos meses caminando, pero para él eso no es nada después de completar más de 1.600 kilómetros el año pasado y de preparar otros tantos para el próximo en dirección al Rocío.

La familia que acompaña a Ginés, la burra 'Marina' y el perro 'Como tú' ha aumentado este año y a ellos se a unido el gato 'No sé'. A estas alturas han pasado Espejeo y van camino de Miranda de Ebro para enlazar en Logroño con el camino Francés y recorrerlo en sentido inverso hasta Puentelarreina y dirigirse después de la misma manera por el camino aragonés hasta su destino final.

Un gallo

El próximo año, el grupo aumentará todavía más con la presencia de un gallo, con el que el de Artziniega quiere homenajear el cuento de los hermanos Grimm 'Los músicos de Bremen' y de paso demostrar el amor que siente por los animales. Ellos son en realidad, los protagonistas de las aventuras de Ginés, los que logran que cualquiera que se cruce con ellos se pare durante un rato a darle conversación o para hacer unas fotos. «Hay gente maravillosa, solidaria, dispuesta siempre a ayudar», asegura López Marín, que no concibe el camino ni la vida sin sus compañeros. De hecho comparte con ellos todas las horas del día y de la noche, porque 'Marina' arrastra un pequeño remolque en el que Ginés se refugia durante la noche. «No paso frío» asegura. Debe ser cierto porque vuelve una y otra vez al camino, donde le siguen recibiendo como a un auténtico aventurero.