Varios clientes del 'after' más polémico de Vitoria se pelean a plena luz del día

Nuria Nuño Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:53

Nueva trifulca a las puertas de un 'after' en Vitoria. Cuando aún no habían transcurrido veinticuatro horas desde el ataque en la calle Manuel Iradier, las patrullas de la Policía Local han tenido que movilizarse este domingo para intermediar en una pelea frente a un local en la calle San Antonio. Allí, jovenes -algunos incluso a pecho descubierto- se han enzarzado en una trifulca que ha despertado a los vecinos de la zona y ha sorprendido a aquellos que esperaban al tranvía en la parada de Parlamento. El reloj marcaba las 9.08 horas cuando las centralitas de la Guardia urbana y la Ertzaintza han recibido el aviso de que «varias personas protagonizaban una pelea», a plena luz del día, en las inmediaciones de ese establecimiento. Al menos dos patrullas de la Policía Local, que se ha hecho cargo finalmente de la intervención, han acudido para contener la trifulca, al parecer, protagonizada por varios clientes del que está considerado como el 'after' más polémico de la capital alavesa. Por el momento, se desconoce si se ha registrado alguna detención o identificación.

Este nuevo incidente se ha registrado apenas un día después de que agentes de ambos cuerpos policiales tuvieran que movilizarse -también al filo de las nueva de la mañana- ante la pelea «originada en un bar» de la calle Manuel Iradier. Un hombre de 34 años fue detenido por causar con un punzón al menos «seis heridas sangrantes en la cabeza y otras partes del cuerpo» a otro varón. La víctima tuvo que ser trasladada rápidamente al hospital Txagorritxu y al presunto agresor se le acusa de un «delito de homicidio en grado de tentativa».

Patrullas de ambos cuerpos se desplazaron rápidamente a este local; un negocio que no funciona como un 'after' al uso, sino que abre a primera hora de la mañana; de modo que aquellos que alargan la noche de fiesta suelen ser los que lo aprovechan como tal. Distintas fuentes apuntan a que este bar sirve como relevo al polémico negocio que hay en la calle San Antonio, que también acumula quejas y conflictos, como el ocurrido este mismo domingo.