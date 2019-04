Oto Vans, el youtuber vitoriano que compartirá penurias con Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019' Es el séptimo concursante confirmado del conocido reality de Telecinco GABRIEL CUESTA Viernes, 12 abril 2019, 13:15

De comenzar su trayectoria como bloguer en Vitoria, donde se ha criado, a tener que sufrir penurias y adversidades junto a Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019'. Oto Vans es el séptimo concursante confirmado del este reality-show. El programa de Telecinco será el salto a la televisión para esta estrella de las redes sociales que actualmente reside en Madrid.

Se mezclará el 'Se me enamora el alma' de la icónica cantante con el '¿Qué la pasa?' , la muletilla de este vitoriano que ha triunfado en las redes sociales. Incluso este laísta chascarrillo le ha valido para protagonizar un canal de mtmad, donde «cuenta cómo es su familia, sus secretos de belleza, sus miedos, sus pasiones y, en definitiva, cómo vive en el día a día».

«Llega a la isla para llenar de alegría y glamour todos los rincones de la playa de Honduras», recalcan desde el popular concurso sobre Oto, al que califican de «estrella de las redes sociales». Empezó subiendo vídeos en Snapchat, después en Instagram -donde cuenta con cerca de los 300.000 followers- y tuvo su mayor éxito en Youtube, donde tiene un canal con más de 130.000 suscriptores.

Con una personalidad singular, se define a sí mismo como «ella»., Descarado, inteligente, provocador, choni... Cualidades que han visto desde Telecinco como un filón para dar juego en Honduras. Lo mismo pone a parir a sus hermanos -a una la denomina 'La hetera'- que sale en la rama de un árbol en los madrileños Jardines de Sabatini.«No quiero que se me relacione con Vitoria. Vivo en Madrid. Cuando hice cosas allí, que tampoco fueron tan 'superimportantes', no se me hizo ni caso», respondió en 2017 al rehusar aparecer en un reportaje de ELCORREO sobre algunos de los vitorianos más influyentes en las redes.

A la espera de cerrar el elenco de concursantes, Oto Vans compartirá aventuras en 'Supervivientes 2019' junto a famosos como Isabel Pantoja, Carlos Lozano, Colate, Omar Montes, Dakota y Mónica Hoyos.