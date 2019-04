María Blanco, alavesa de marzo «Ha valido la pena dejar Vitoria por papeles como el de Daenerys de 'Juego de Tronos'» La vitoriana María Blanco pone voz a Daenerys de la Tormenta, protagonista de la serie Juego de Tronos. / EL CORREO La dobladora María Blanco es distinguida por EL CORREO como alavesa de marzo por poner voz a la heroína de la serie televisiva del momento DAVID GONZÁLEZ VITORIA. Viernes, 19 abril 2019, 01:23

A diferencia de otros galardonados, María Blanco se enteró al abrir el periódico. Nadie la llamó por expreso deseo de su hermano -¡ay Txema, Txema!-, quien quiso sorprenderla al coincidir el día del anuncio del galardón con su presencia en Vitoria por una celebración familiar. Ya repuesta del 'susto', la dobladora de Daenerys de la Tormenta, protagonista de la serie 'Juego de Tronos', disecciona su oficio, motivo del premio.

- Cumple su duodécima temporada como dobladora en Madrid.

- Me fui muy joven de Vitoria. Ha valido la pena por encontrar la vocación de mi vida, por papeles como el de Daenerys y por otros tantos. Me levanto todas las mañanas con ilusión. No voy 'a trabajar' sino a disfrutar.

- ¿Vive de ello?

- Sí. No sÉ cuántos seremos. Unos doscientos quizá. Esto va por rachas. Hay meses en que no das abasto y otros en que no tienes nada. Aquí decimos que o te mueres de sueño o de hambre.

- ¿Cómo empezó?

- Con pequeñas intervenciones. Lo que en el argot se dice 'los varios'. Por ejemplo, los actores van a una discoteca y tú haces de los que están detrás, de fondo. El camarero que se acerca y le piden la comanda. Cosas así.

- Pero habría algún trabajo que supuso un punto de inflexión.

- Sí, el de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Habían hecho muchísimas pruebas. Disney buscaba una voz nueva y me tocó. Para los protagonistas se pide casting. Se proponen tres voces. Si al cliente no le convence ninguna, se ofrecen otras tres. Y así hasta que se elige a alguien.

- Los actores dicen que les cuesta despegarse del personaje cuando dejan la grabación. ¿Ustedes?

- Nuestra realidad es otra. Por la mañana vas con unos dibujos (animados). A las doce un videojuego. Luego un CSI o una de médicos. Normalmente no te da tanto tiempo a conocer el personaje y a interiorizarlo. Pero sí tenemos mucha capacidad de observación del personaje, de empatizar con él, de expresar sus sentimentos con la misma intensidad. Si no pasa lo que llamamos 'despegarse'.

- ¿Qué es eso?

- Si ves que el actor estÁ llorando muchísimo y la voz no lo refleja, choca.

- ¿Lo más raro que ha hecho?

- Ciertos acentos. Una vez hice un personaje que llevaba aparato en la boca y había que cecear mucho.

- ¿Alguna vez la han reconocido por su voz?

- Por la calle, no. Sí me pasó en un curso de interpretación. No dije nada de mi trabajo y, al final de esa clase, varios comentaron que les sonaba mi voz.

- ¿Ha pensado en pasarse a la interpretación?

- Me formo en todo. Ahora estudio canto. Antes hice imagen. Hago publicidad, videojuegos, series y cine. Algunos compañeros sí compaginan, aunque es muy dificil por los tiempos. No puedes quitarte una semana entera de doblaje para ir a rodar.

- ¿Goya al mejor doblaje sí o no?

- En la profesión hay dos posiciones. Por un lado, los que quieren que se nos conozca. Últimamente hay muchos eventos para dar luz a la profesión. Enfrente estaría otra vertiente que dice que la magia es que no se conozca la cara.

- ¿Y usted?

- Tiro por la segunda. Gusta que te reconozcan pero el mejor premio es estar trabajando en esto.

«Si cuento, me hipotecan»

- ¿Qué les dice a los fundamentalistas de la versión original subtitulada?

- Que esto no es ninguna competición. Cuando hacemos doblaje sólo buscamos facilitar la comprensión a aquellas personas que no entienden el idioma, para que lo vean de manera más cómoda. Además no siempre es en inglés. Cada día hay más cosas turcas, muchas series coreanas... Gracias a Dios, con las plataformas puedes elegir el idioma. Intentamos facilitar las cosas, no competir con nadie. También hay personas mayores con dificultad para leer los subtítulos. Es una opción, sin más.

-¿ Su papel más difícil?

- El de Liv y Maddie, una serie de Disney. Son dos gemelas interpretadas por la misma actriz. Dos papeles totalmente diferentes. Te haces el capítulo entero. Acabas casi afónica porque en Dysney los personajes lo exageran todo.

- ¿Y el más relevante?

- 'Juego de Tronos', 'Cincuenta sombras...', 'Por trece razones' -serie de Netflix donde hice a la 'prota' Jana Baker-, también la peli de Han Solo... Como doblo a Emilia Clarke (Daenerys) hice 'Antes de ti', un drama romántico maravilloso.

- ¿Le apena que se acabe 'Juego de Tronos'?

- Arrancamos sin hacer castings. Sin expectativas. Después de tantos años... Pues sí. Lo mejor es haber dado con esta actriz (Emilia Clarke). Ojalá algún día coincidamos y pueda conocerla. Ya me pasó con Dakota Johnson cuando vino a presentar 'Cincuenta sombras de Grey'. También me gustaría coincidir con Victoria Justice.

- ¿Sigue sin avanzarnos nada del final de este fenómeno mundial?

-Ja ja. Si contara algo tendría que hipotecar mi casa para pagar la multa que me caería.