Gastronomía, discapacidad e historia en la semana de Cine documental vasco de Vitoria El cantautor Mikel Urdangarin en una escena del documental 'Margolaria'. / MARGOLARIA La quinta edición del ciclo de la Fundación Vital dará comienzo el lunes 21 de octubre y repetirá su formato con cortometrajes en la sesión del miércoles JUDITH ROMERO Martes, 15 octubre 2019, 19:31

«El cine documental va adquiriendo su propia categoría y la sociedad ya no lo percibe como eso de los animalitos que dan para echar la siesta después de comer», ha afirmado este martes el director y productor de cine Ander Iriarte. Un lustro después de presentar 'De Echevarria a Etxebarria' en su primera edición, su largometraje documental 'Bihar dok 13' abrirá la V Semana de Cine Documental Vasco organizada por la Fundación Vital. Las proyecciones comenzarán el lunes 21 de octubre y se extenderán cada día hasta el viernes 25. Todas ellas arrancarán a las 20.00 en Vital Fundazioa Kulturunea, en la primera planta del centro comercial Dendaraba, y tendrán entrada libre.

Un total de cuatro largometrajes y tres documentales cortos representarán el trabajo de los directores y productores audiovisuales vascos. «La cita se está consolidando en la agenda cultural de nuestra ciudad y queremos repetir el formato de documentales cortos del miércoles puesto en marcha el año pasado», ha señalado Axier Urresti, director general de la Fundación Vital. Tras cada proyección tendrá lugar un coloquio con los responsables de las obras.

De esta manera, el ciclo arrancará el próximo lunes a las 20.00 con 'Bihar dok 13', codirigido por Ander Iriarte y Aitor Bereziartua. «Nuestra película es un homenaje a una generación que culturalmente lo cambió todo en el País Vasco a partir de 1966», ha explicado Iriarte. Su trabajo da a conocer los movimientos Gaur, Ez Dok Amairu y la nueva cocina vasca, madre espiritual del Basque Culinary Center. «Venid cenados porque os abrirá el apetito», ha bromeado el director.

«La Fundación Vital apoya a los productores vascos en esta edición que reúne temas como la gastronomía, la cultura, la crisis, la discapacidad, la historia y aventuras divertidas», ha resumido Txus Ruano, coordinador del ciclo. Antiguamente estos documentales se proyectaban durante la semana de Cine vasco que se desarrolla en febrero, pero la organización quiso darles protagonismo con su propia cita. «Así como el año pasado hubo problemas para encontrar trabajos, en 2019 hemos tenido de sobra», ha celebrado Ruano.

'Road movies' y recuerdos

El martes se proyectará 'Margolaria', de Oier Aranzabal. Este documental quiere explica el día a día de la vida de un artista. Todo empieza con el cantautor Mikel Urdangarin y una conversación con un amigo pintor en Londres. «No es un biopic, sino que tiene un estilo 'road movie' en el que se le sigue en su viaje para mostrar qué lleva a una persona a dedicarse por completo a ser artista», ha explicado Ruano. El miércoles llegará el turno de los cortometrajes con '592 metroz goiti', donde la navarra Maddi Barber muestra cómo es la vida en una zona del Pirinero navarro que quedó destruida por la construcción de la presa de Itoiz en la década de los noventa.

A '592 metroz goitik'le seguirán 'Ancora Lucciole', donde la vitoriana María Elorza recoge los testimonios de su abuela, Purita Urbina, en un homenaje a Pier Paolo Pasolini y 'Kafenio Kastello', de Miguel Ángel Jiménez. Este corto de producción alavesa de la mano de Kinoskopik muestra a un pequeño grupo de personajes que se apoya mutuamente y quiere preparar su propia revolución y fue rodado en el centro de Atenas.

El jueves el público descubrirá la historia de superación de Aitor Francesena, campeón del mundo de surf adaptado que perdió la visión de un ojo de niño a causa de un glaucoma, en 'Gallo', de Antonio Díaz Huerta. Hace cinco años perdió la visión completa, pero eso no le ha impedido seguir superándose. Por último el viernes se mostrará el trabajo de investigación desarrollado por Josu Martínez con 'Jainkoak ez dit barkatzen' (el señor no me lo perdona). En él, el investigador relata la historia hasta ahora desconocida de Lezo Urreztieta, un «pirata» del siglo XVI nacido en el siglo XX y nacionalista defensor de la patria vasca. Sus historias llegan al espectador a través de las conversaciones que mantuvo con el periodista Martín Ugalde.