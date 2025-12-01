El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los usuarios del Cercanías de Álava abandonan el tren en la estación de Vitoria. Rafa Gutiérrez

Los usuarios del Cercanías de Álava podrán informarse al instante de sus trenes por WhatsApp

Recibirán información gratuita y personalizada de las líneas y tramos horarios que les interesen

B. Mallo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:57

Comenta

El servicio de Cercanías de Álava que desde el pasado mes de mayo opera en el territorio sigue implementando mejoras y desde este lunes sus ... usuarios puede recibir en sus teléfonos móviles información al instante del estado de circulación de los trenes a través de WhatsApp. Se trata de una nueva medida que ha puesto en marcha el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, liderado por la socialista Susana García Chueca, para «mejorar la experiencia» de los viajeros y que obtengan noticias detalladas y personalizadas de los trayectos que les interesan.

