Los usuarios del Cercanías de Álava podrán informarse al instante de sus trenes por WhatsApp

El servicio de Cercanías de Álava que desde el pasado mes de mayo opera en el territorio sigue implementando mejoras y desde este lunes sus ... usuarios puede recibir en sus teléfonos móviles información al instante del estado de circulación de los trenes a través de WhatsApp. Se trata de una nueva medida que ha puesto en marcha el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, liderado por la socialista Susana García Chueca, para «mejorar la experiencia» de los viajeros y que obtengan noticias detalladas y personalizadas de los trayectos que les interesan.

Los viajeros cuenta ahora con la posibilidad de suscribirse a este nuevo canal de WhatsApp que ofrece información «inmediata, cómoda y gratuita» del tránsito de los convoyes y que se puede configurar según los intereses de cada tramo horario.

Para acceder a este nuevo servicio, los usuarios se tienen que suscribir a través de la web de Renfe, donde tienen que introducir el número de teléfono en el que quieren recibir la información. Tras este primer paso, podrán seleccionar los servicios sobre los que quieren obtener información puntualmente. Podrán seleccionar tanto la línea o los días de la semana como la franja horaria de los servicios de los que quieren recibir avisos. Tras tramitar la suscripción, recibirán notificaciones exclusivamente de los servicios seleccionados y en los días y franjas elegidas. Podrán activar o desactivar las notificaciones según sus preferencias y también darse de baja del servicio de avisos en cualquier momento.

La implantación de un verdadero servicio de Cercanías en Álava fue uno de los primeros proyectos que el Gobierno vasco puso en marcha cuando a principios de año asumió la gestión ferroviaria de los trenes de corta distancia y los primeros datos de viajeros arrojan un balance muy positivo. Si en junio, el primer mes de funcionamiento, se registró un crecimiento del 28% con respecto a 2024, en septiembre, con los últimos datos disponibles, la mejora alcanzó un 35%.

Desde Movilidad Sostenible siguen apostando por un periodo de prueba antes de determinar posibles cambios en la configuración actual. Eso sí, la que ya está comprometida es la inversión para los dos próximos años en la mejora de un servicio para el que hay reservados 6,8 millones de euros, a los que se añadirán las actuaciones de Adif en la mejora de las estaciones como la que se va a acometer en Nanclares de la Oca.