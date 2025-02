«No uso la Inteligencia Artificial por conciencia ecológica y porque disfruto escribiendo»

Ramón Albertus Sábado, 22 de febrero 2025, 00:18 Comenta Compartir

Isabel Mellén (Vitoria, 1986) habla de una manera franca y a la vez acompañada de mucho conocimiento. Casi como de forma natural le sale esa vena divulgativa cuando se trata de temas históricos, filosóficos e iconográficos. Pero detrás de esa facilidad comunicativa hay mucho estudio.

Ya sea en seminarios, en libros como 'El sexo en tiempos del románico' (Crítica), podcast acerca de aspectos poco conocidos de nuestro pasado o intervenciones televisivas, la vitoriana ha sabido conectar con cualquier interesado en la Edad Media. Por ello ha sido elegida como pregonera de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Y EL CORREO distingue como 'Alavesa del mes' a una de las historiadoras, ensayista y divulgadora, más a tener en cuenta.

- Ha centrado parte de su trabajo en rescatar la presencia de las mujeres en el patrimonio, y desde la filosofía, analizando su invisibilización. ¿Cómo influyen los estudios medievales en la comprensión actual del mundo?

- En todo. No es solo lo que descubro investigando, sino lo que me dicen mis lectoras. Con 'El sexo en tiempos del románico', muchas personas me han escrito diciendo que ahora entienden de dónde vienen ciertos tabúes. E incluso algunas mujeres han sentido alivio al comprender cómo se construyeron los discursos que las hacían sentir culpables respecto a su cuerpo o su sexualidad. La Historia nos ayuda a comprender el presente. A que todo tiene un origen. Y al analizarlo podemos desactivar discursos que aún nos afectan.

- El papel de la mujer en el medievo es un tema amplísimo. Pero si tuviera que poner un ejemplo de aquello que dábamos por sentado y ha constatado que no es así...

- En general, el poder que tenían las mujeres. Es un poder que está limitado por un patriarcado, pero era más flexible que el actual. Entonces, la capacidad de agencia que tenían esas mujeres en muchísimos ámbitos era mayor. Nos han contado que estaban en casa, pero trabajaron en gremios, como en construcción e intervinieron políticamente. Ese poder fue restringiéndose según pasaban los siglos.

- En el libro 'Tierra de damas' explora el papel de las mujeres de la alta sociedad vasca que construyeron las iglesias del románico en Álava. ¿Había alguna particularidad en este territorio?

- Sí, se podía analizar muy bien ese poder femenino porque no existía un poder religioso tan fuerte como en otros territorios. No había un obispado tan influyente y los grandes monasterios estaban fuera. Además, sabemos que había cierta rebeldía frente al poder religioso, lo que permitía que las mujeres tuvieran una gran autonomía en la gestión de templos y en la iconografía.

Más libros

- Da clases en la Universidad de Zaragoza y en la UNED; ha publicado varios libros... ¿qué proyectos tiene sobre la mesa?

- Muchos más libros. Estoy en la fase final de una publicación con el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna, rescatando la memoria de las mujeres a través del patrimonio de la zona. Y sigo trabajando con varias editoriales en nuevos proyectos.

- En la actualidad se habla mucho de la Inteligencia Artificial. ¿La usa?

- No la utilizo porque no me hace falta. Tengo la cabeza entrenada y me gusta escribir. Además, por contrato, en mis libros no puedo usar IA. Pero es que tampoco la permito en mi alumnado. Si detecto IA en un trabajo, no lo leo, porque quiero leer la reflexión de una persona que reflexiona y no a una máquina. A su vez, por conciencia ecológica, ya que el consumo energético de su uso es brutal y me parece irresponsable en un momento de crisis climática global.

- Cada vez más voces alertan del desprestigio de las Humanidades y la idea de que no aportan nada...

- Para empezar, las Humanidades sí se monetizan. Hay muchísimo trabajo. Además, son extremadamente útiles a nivel social. Consumimos Historia, Antropología, Literatura y Cultura todos los días.

- ¿Qué echa en falta en Vitoria y Álava a nivel cultural?

- Más vida cultural y más apoyo. Me gustaría que se pusieran más medios para que se puedan desarrollar ideas. Emprender en cultura en esta ciudad y en esta provincia es extremadamente complicado.