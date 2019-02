Urtaran: «En Vitoria se para menos en los pasos de cebra que en otras ciudades» La concentración de repulsa del viernes pasado para denunciar la inseguridad del cruce de Naciones Unidas con Labastida, en Zabalgana. / IGOR AIZPURU El alcalde exige que los conductores «frenen por norma» al ver que un peatón se acerca a la calzada para cruzar IOSU CUETO Viernes, 1 febrero 2019, 13:40

«Es que no se para en los pasos de cebra de Vitoria. Y vas a otras ciudades y te das cuenta de cómo los coches sí frenan». El alcalde, Gorka Urtaran, ha mostrado este viernes su malestar por el comportamiento de los conductores que generan situaciones de riesgo por no respetar el derecho de los peatones a cruzar de forma segura. Visiblemente afectado, el regidor se ha sumado al tras ser atropellada hace dos semanas. Como avanzó este periódico, las asociaciones de ese barrio, así como las de Salburua y Adurza, certifican que esta es una «asignatura pendiente» en la ciudad y piden semáforos y pasos seguros en los 'puntos negros', sobre todo en los más transitados por escolares.

Urtaran ha recordado que en la Avenida de las Naciones Unidas, donde ocurrió el accidente mortal, había un radar y que el Ayuntamiento ha decidido instalar un segundo dispositivo y un semáforo, pero ha agregado que la situación es «difícil» de asumir. «Si hay momentos en que me siento mal es cuando veo casos como el de este atropello. Los vecinos tienen razón y cualquier medida que implementemos llega tarde». Pero tras esta reflexión, el alcalde se ha sincerado con un comentario que, seguramente, compartirán los peatones que han tenido alguna vez el corazón en un puño al comprobar que un coche se acercaba a toda velocidad. «Es que no se para en Vitoria. Y vas a otras ciudades y te das cuenta de cómo los coches siempre paran. Y creo que esto debería ser una norma. Siempre, no solo cuando sale el peatón a la carretera sino siempre», ha dicho tras elevar el tono. En este sentido, el regidor ha indicado que los conductores deberían «dar la posibilidad» a las personas que van por la acera y que se acercan al paso de cebra «de cruzar con seguridad».

El regidor no ha especificado si el Ayuntamiento tomará medidas adicionales a las anunciadas, entre las que también se incluyen los 300.000 euros reservados por el Departamento de Seguridad para mejorar de pasos de cebra y la eliminar de plazas de aparcamiento adyacentes que dificulten la visión. Una partida que, por cierto, ha sido anulada por la prórroga presupuestaria aunque Urtaran ha dicho que «se recuperará de alguna manera». Urtaran ha recalcado que atropellos como el de Zabalgana resultan «muy duros» para quienes velan por la gestión del tráfico en la ciudad porque «estamos constantemente haciendo campañas para mejorar la seguridad vial, pero no son suficientes. Hemos ido informando de los pasos de cebra que nos han solicitado los vecinos a lo largo de esta legislatura y hay un listado importante».

El primer edil también ha dejado caer que, «aunque uno asume su responsabilidad», los macrobarrios de Salburua y Zabalgana «no se hicieron a escala humana y hay calles anchas que invitan a los vehículos a ir más rápido de lo que pueden ir». Eso sí, también ha aclarado que no todo se resuelve con discos o radares. Naciones Unidas, donde Irene fue golpeada por la actitud de un conductor que según fuentes policiales dio positivo en el control de consumo de cannabis, «tiene 14 pasos de cebra y si pusiéramos semáforos en todos, los conductores de Tuvisa, los de ambulancias y los propios vecinos se quejarían. Lo que tiene que haber es un ejercicio de sensibilización por parte de los conductores. No es fácil. Por eso es importante que todos, tanto los conductores como los peatones -en este punto ha aludido a los viandantes que cruzan por donde no deben-, respetemos las normas de circulación y los pasos de cebra».