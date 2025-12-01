Urtaran urge solucionar el conflicto de las residencias privadas alavesas que dura cinco años

Un mes de plazo. La patronal de las residencias privadas y los sindicatos tienen que negociar contrarreloj si quieren aprovecharse del respaldo económico de la ... Diputación para mejorar sus condiciones de trabajo. Eso o que algún partido de la oposición tendrá que permitir la aprobación de las cuentas para 2026 en una negociación que, pese a que se están registrando muchas reuniones discretas y conversaciones, el acuerdo se va a hacer esperar. Si no se cumple ninguno de estos dos puntos, la cantidad desparecerá de las cuentas. En cualquier caso, el tiempo apremia en un conflicto que lleva más de un lustro activo.

El diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha pedido a los representantes de los geriátricos y a la parte social que tengan «altura de miras» y que es «el momento oportuno» para solucionar un conflicto que «no podemos dilatar más en el tiempo». Y es que el actual presupuesto cuenta con una partida de dos millones para respaldar el acuerdo que salga de la mesa de negociación (en el Preco) y el compromiso de gastar otros cuatro más repartidos en los dos siguientes ejercicios. «Si no hubiera ningún acuerdo en torno a esta materia, todo ese dinero se pierde», ha aclarado Urtaran.

Es más, existe el compromiso por parte de la Diputación de sumar 'a posteriori' tres millones más a los seis ya dispuestos en las Cuentas forales. Una situación que de sobra conocen tanto la patronal como los representantes de las trabajadoras, pues se les trasladó en la reunión del pasado viernes y el diputado asegura que no ha recibido más feedback. «Llevamos más de treinta reuniones tanto con sindicatos como con patronales, hemos incrementado la aportación inicial y creemos que esto ya es una cantidad suficiente como para que se puedan reducir las distancias entre unos y otros», ha indicado el responsable de las Políticas Sociales.

El conflicto de las residencias privadas está en el centro de la negociación. De hecho, es la cuestión que provoca que Elkarrekin ni siquiera se haya sentado en la mesa de negociación. Su portavoz, David Rodríguez, ya dijo desde el principio que la solución de esta situación es una «línea roja clara y absoluta». Por su parte, EH Bildu, el actual socio presupuestario del Gobierno PNV-PSE, lo incluyó en las cuentas vigentes y ha dicho que negociará en este mismo sentido hasta el punto de pedir un cambio reglamentario para eliminar el «ánimo de lucro» de estos centros.