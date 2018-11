Urtaran plantea rebajar el alquiler a los jóvenes que hagan trabajos comunitarios La sociedad municipal Ensanche 21 vende pisos rehabilitados en la calle Pintorería. / JESÚS ANDRADE El alcalde propone que la contraprestación sea «voluntaria» tras el rechazo de la oposición a que sea obligatoria IOSU CUETO Viernes, 9 noviembre 2018, 13:10

Los jóvenes que hagan trabajos comunitarios disfrutarán de una rebaja en la renta mensual de su piso social. Y los que no, pagarán más. Esta es la propuesta que hará el Gabinete Urtaran al resto de grupos para dar carpetazo a la polémica generada en el Ayuntamiento por la propuesta planteada por el Gobierno de que los solicitantes de viviendas de alquiler municipal a precios reducidos estuvieran obligados a realizar una contraprestación social. El regidor se vio forzado a dar marcha atrás el martes ante el rechazo frontal de la oposición, aunque lo hizo sin ocultar su malestar porque el año pasado esta misma propuesta salió aprobada por unanimidad.

La controversia sur­gió el lunes, cuan­do la opo­si­ción car­gó en blo­que con­tra las bases del Pro­gra­ma de Pro­mo­ción de Vi­vien­da en Al­qui­ler pa­ra Jó­ve­nes de Vi­to­ria 2018-2020. Una con­vo­ca­to­ria de la so­cie­dad pú­bli­ca En­san­che 21 con la que se pre­ten­día ofre­cer un paquete «ampliable» de diez pi­sos a jó­ve­nes me­no­res de 31 años. La ubicación de las viviendas todavía es una incógnita, pero se da por hecho que varias de ellas estarán en el Casco Viejo, un barrio en el que el Consistorio es propietario de varios pisos que ha reformado. Se­gún una de las cláu­su­las del do­cu­men­to, que no era definitivo porque está su­je­to a mo­di­fi­ca­cio­nes, al­qui­lar una vi­vien­da exi­gi­ría «8 ho­ras men­sua­les» de co­la­bo­ra­cio­nes con co­lec­ti­vos sin áni­mo de lu­cro, lo que sus­ci­tó la reac­ción de los gru­pos mu­ni­ci­pa­les de PP, EH Bil­du, Po­de­mos e Ira­ba­zi. Las bases especificaban que los solicitantes deberían tener unos in­gre­sos inferiores a tres ve­ces el sa­la­rio mí­ni­mo (2.207 eu­ros al mes). Los futuros inquilinos harían frente a ren­tas de 150, 200, 300 y 400 eu­ros, en función de su poder adquisitivo.

Urtaran ha indicado en su comparecencia semanal de los viernes que el coordinador general del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público ya ha trasladado al resto de grupos la posibilidad de que los trabajos comunitarios sean «voluntarios», algo que al parecer también coincide con el criterio de EH Bildu y de la Síndica, Leire Zugazua. No obstante, el alcalde no termina de digerir la reacción del resto de grupos, lo que ha provocado lo que a su juicio es «una polémica artificial». Para Urtaran, «para la gente es entendible que cuando una persona alquila un piso en condiciones ventajosas realice una contraprestación». ¿Qué tipo de trabajo? Eso es algo que las bases no concretaban, pero el regidor ha puesto como ejemplo «colaborar con la asociación de vecinos del barrio o ayudar a una persona mayor que lo necesite». Eso sí, el alcalde ha reiterado que no está dispuesto a que el programa residencial «quede suspendido» por un requisito de la convocatoria.

Urtaran ha insistido en que el Con­sis­to­rio ya lan­zó una con­vo­ca­to­ria con la mis­ma cláu­su­la en abril del año pasado que «fue apro­ba­da por una­ni­mi­dad» por los mismos grupos que ahora critican el nuevo paquete de alquiler municipal. En aquel caso, En­san­che 21 sa­có una con­vo­ca­to­ria pa­ra al­qui­lar cuatro pisos en la calle Chiquita y otros dos en Cuchillería que in­cluía la obli­ga­ción de rea­li­zar tra­ba­jos co­mu­ni­ta­rios. La pro­mo­ción, sin em­bar­go, que­dó sus­pen­di­da por­que las vi­vien­das fue­ron asal­ta­das por 'oku­pas'.