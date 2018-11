Urtaran plantea invertir 36 millones en 2019, un 27% más que este año Rueda de prensa de Gorka Urtaran. / Igor Martin El tranvía a Salburua o el soterramiento de América Latina destacan en el plan económico, que alcanza los 388 millones IOSU CUETO Martes, 6 noviembre 2018, 13:53

El Gobierno municipal PNV-PSE ha planteado este martes destinar 36 millones de euros a inversiones el próximo año, lo que supone un incremento del 27% respecto al actual ejercicio. Ese es uno de los aspectos más destacados del proyecto de presupuestos de 2019, que no incorpora grandes novedades y que asciende a 388,3 millones, un 6,5% más. Según el alcalde, Gorka Urtaran, se trata del plan económico «más elevado de los últimos ocho años», que se apoya sobre el incremento de la recaudación y el «rigor económico» demostrado por su equipo. El documento, presentado tanto por el regidor como por los tenientes de alcalde Peio López de Munain e Itziar Gonzalo, tiene como hoja de ruta la Estrategia Vitoria-Gasteiz 2025 del Gobierno, que intenta aprovechar las fortalezas de la ciudad. «Esta ciudad nos gusta e inspira orgullo», ha recalcado el regidor jeltzale. No obstante, esta propuesta depende de que el Ayuntamiento recupere la senda del acuerdo. Si Urtaran quiere evitar la segunda prórroga consecutiva deberá seducir al PP o a EH Bildu, una misión que no será sencilla a poco más de seis meses para las elecciones municipales.

Según el plan, todos los departamentos municipales dispondrán de mayor capacidad de gasto en 2019 y los más beneficiados serán Empleo (+3,93 millones), Urbanismo (+3,86 millones), Políticas Sociales (+3,31 millones) y Cultura, Educación y Deportes (+2,51 millones). En cuanto a la área que más incremento sufrirá, Urtaran ha recalcado que serán «mil puestos de trabajo» los que se crearán si se tienen en cuenta son empleos directos que se crearán por las inversiones planteadas, los derivadas del los planes de empleo o los 60 nuevos agentes que incorporará la plantilla de la Policía Local.

El área de la movilidad aglutinará el principal esfuerzo inversor y en ella destacarán el inicio de las obras de extensión del tranvía a Salburua (106.000 euros en 2019 y 8.586.000 en 2020 y 2021) y el soterramiento de la rotonda de América Latina (2.000.000 de euros entre 2019, 2020 y 2021). También se incluirán partidas que se daban por descontadas como la del tranvía al Sur (1.092.000 euros el año que viene y 2.674.950 en 2020), la implantación del BEI (3.702.750 en 2019 y 1.000.000 en 2020), las nuevas cocheras de Tuvisa (300.000 en 2019 y 1.500.000 tanto en 2020 como 2021). Este paquete incluirá también el parking en superficie junto al centro sociocultural de mayores de Ariznabarra (365.000 euros), la compra de cinco nuevos autobuses híbridos (1.665.000), nuevas infraestructuras ciclistas (200.000 en 2019) y diversas mejoras de seguridad vial (315.000 euros).

Además, y ya en materia cultural, el concejal socialista Peio López de Munain ha recalcado que la reforma del Principal, cuyo proyecto de necesidades y alternativas de mejora se ejecuta en estos momentos, contará con 70.000 euros el año que viene y otros 930.000 en 2020. En paralelo, se reservan 800.000 euros para las obras del Gasteiz Antzokia en el Palacio Ruiz de Vergara del Casco Viejo en 2019, más otros 1.400.000 el siguiente. El Azkena Rock y el FesTVal recibirán 270.000 y 175.000 euros si se aprueba este presupuesto.

Otro de los puntales será el impulso a las políticas sostenibles, que representa otro de los ejes de la Estrategia 2025 del PNV. En este sentido habrá dinero para obras en barrios elegidas por los vecinos (2.300.000), la reforma de la calle Médico Tornay (incluida dentro del Plan Director de Espacio Público, que contará con un total de 1.396.937 euros), el proyecto de Coronación (1.000.000), el inicio de las obras del parque Larragorri en Las Neveras (450.000 euros) o el Masterplan Centro (350.000). El Gobierno PNV-PSE también pretende iniciar la reforma del Palacio de Escoriaza-Esquível (160.000 euros en 2019 y 826.087 en 2020).

Urtaran ha dicho que este presupuesto «es bueno, pero puede ser mejor», por lo que ha subrayado que tiene «la mano tendida» para que el resto de grupos hagan aportaciones.