'Okupas' Vitoria: Urtaran a los okupas: «No vamos a permitir jetas en Vitoria» Hasta cinco pisos de este bloque han sido okupados en los últimos días. / BLANCA CASTILLO El alcalde Gorka Urtaran condena la ocupación ilegal de cinco pisos sociales de Alokabide en Lakuabizkarra, acontecida hace unos días JUDITH ROMERO Jueves, 1 agosto 2019, 13:25

El alcalde de la capital alavesa se ha pronunciado sobre la reciente okupación de cinco pisos sociales pertenecientes a la sociedad Alokabide en el barrio de Lakuabizkarra adelantada por EL CORREO. «Vitoria no es una ciudad para okupas, no tienen sitio aquí. Hay que respetar la igualdad y la libertad y no puede haber personas que crean que tienen todos los derechos y ninguna obligación», ha señalado esta mañana el alcalde Gorka Urtaran.

El máximo responsable del gobierno de la ciudad también se ha referido a las propias características de estos pisos de alquiler social, reservados a las personas más desfavorecidas y ubicados en la misma calle de Lakuabizkarra. «Hay gente que tiene necesidades especiales y estos son pisos de alquiler social para atender casos de extrema necesidad. No vamos a permitir que haya jetas en Vitoria», ha añadido Urtaran. De hecho, un par de estas cinco viviendas están diseñadas para personas con discapacidad.

La sociedad pública Alokabide, propietaria de los pisos, conoció el asalto pasadas las 24 horas, pero el Gobierno vasco espera una resolución ágil en los tribunales. Como pronto llegará a finales de septiembre u octubre. Ya se han tomado medidas rpeventivas como colocar dos puertas antiintrusión para evitar más entradas irregulares. No obstante, las mayores concentraciones de okupas se dan en Olárizu y en Errekaleor.