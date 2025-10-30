El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urtaran acusa a los magrebíes que abandonan a sus hijos en Álava de cometer «fraude»

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:30

El diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, reconoce a EL CORREO que se ha detectado «un mayor número» de casos de inmigrantes que abandonan a ... sus hijos en Álava para que sean atendidos por las administraciones. «Puede ser que las familias quieren aprovecharse del sistema legal español y del interés superior del menor para buscar un futuro mejor para sus hijos. Pero no puede ser a cargo del sistema de servicios sociales y de la atención a la desprotección. Utilizarlo así es un fraude», subraya.

