Urkullu visita Txagorritxu para conocer los daños causados por el incendio en la sala de lencería

Iñigo Urkullu, en compañía del consejero de Salud, Jon Darpón, ha visitado este lunes las instalaciones afectadas por el incendio del pasado sábado en el HUA Txagorritxu al objeto de conocer de primera mano los daños.

El lehendakari y Darpón han mantenido un encuentro con la dirección de la OSI Araba, con quienes han tratado la situación provocada por el fuego. Urkullu ha agradecido en su visita «la disponibilidad y la labor de los y las profesionales del hospital, que incluso acudieron desde sus domicilios, y evitaron con su trabajo que tanto pacientes como profesionales sufrieran ningún tipo de riesgo y lograron el restablecimiento de los servicios con suma celeridad y eficacia», ha subrayado.

El lehendakari ha agradecido también «la labor de los Bomberos y de la Policía Local y de la Ertzaintza» y ha lamentado el suceso, además de mostrar «su sentimiento de orgullo por el compromiso de las y los trabajadores del hospital, por el servicio público y por la sociedad alavesa», ha puntualizado.

El incendio sufrido en la noche del sábado en la zona de la lencería del HUA Txagorritxu no causó heridos ni tampoco afectó al normal funcionamiento del hospital. El fuego comenzó a las 22:45 horas y fue sofocado alrededor de las once de la noche por los bomberos. El hospital continuó funcionando con normalidad, después de comprobar que no existía ningún peligro y que la seguridad del edificio no estaba comprometida.

El fuego se inició en la Lencería, ubicada en la planta -1, por causas aún por determinar. Afectó también a la cocina del hospital, situada junto a la Lencería. El fuego, aunque no llegó a afectar a más zonas, generó una densa humareda que obligó a desalojar el servicio de Urgencias, ubicado en la misma planta. Tres pacientes fueron trasladados en ambulancia al Servicio de Urgencias del HUA Santiago y el resto de pacientes se trataron en la entrada del servicio de Urgencias del HUA Txagorritxu y, una vez ventilado el lugar, hacia las 00:30, se restableció el servicio con total normalidad.

A pesar de que el incendio afectó también a una zona de la cocina del hospital, ayer se ofreció el servicio de desayuno sin problemas y los y las pacientes pudieron disfrutar en la comida del menú especial del día de La Blanca.