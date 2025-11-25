La UPV/EHU revisa su protocolo de violencia machista para avanzar hacia una comunidad «inclusiva, diversa y segura» La universidad cifra en 300 los casos de violencia de género atendidos desde 2017. El Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alaves aaprueban sendos manifiestos

El paro institucional por el 25-N ha comenzado a las 11.00 con la lectura del manifiesto.

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:59 | Actualizado 14:03h.

La UPV/EHU ha convocado este 25-N un paro institucional a las 11.00 horas en el que Marian Iriarte, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura, ha leído un manifiesto conjunto de los campus univesitarios del País Vasco. En él, ha adelantado que la universidad está en «proceso de revisión de nuestro protocolo contra la violencia de género» para «avanzar en la integración de la perspectiva interseccional» con el objetivo de construir una comunidad universitaria «igualitaria, inclusiva, diversa y segura».

Con esta nueva aproximación la UPV/EHU busca reconocer «la diversidad de experiencias» de las mujeres teniendo en cuenta las «discriminaciones interrelacionadas que sufren las mujeres por su color de piel, religión, procedencia, orientación sexual y expresión de género», así como «la edad, clase, discapacidad u otras condiciones características personales», ha puntualizado Iriarte durante la lectura del manifiesto.

La vicerrectora también ha puntualizado que desde 2017, cuando se activó el protocolo por primera vez, se han atendido «cerca de 300 casos», de los cuales «la mitad» han necesitado la activación del protocolo interno. Iriarte ha achacado el aumento en denuncias a la «mayor concienciación sobre la violencia machista entre la comunidad universitaria».

8.477 casos en 2024

Iriarte ha subrayado que en 2017 la primera investigación sobre este tipo de violencia en las universidades reveló que «un 62% del alumnado conoce o ha experimentado situaciones de violencia machista» y también ha apuntado que el año pasado, según datos del Observatorio Vasco de la Violencia Machista contra las Mujeres, se registraron «8.447 casos, 1462 más que en 2021».

La vicerrectora ha concluido la lectura subrayando que la UPV/EHU es una universidad «abierta que se basa en el respeto». Un lugar donde las mujeres «pueden estudiar, investigar y trabajar sintiéndose seguras». «Es por eso que trabajamos firmes desde el feminismo para que se respeten los derechos de todos los miembros de nuestra comunidad», ha zanjado.

Concentración de estudiantes en el campus de Álava

Minutos antes de la lectura del manifiesto institucional, estudiantes del campus de Álava se han reunido frente a la Facultad de Letras en una concentración convocada por el colectivo feminista Guet e Itaia, la organización socialista de mujeres. Con consignas como «indarkeria matxistari aurre egin» (hay que hacer frente a la violencia machista) o «erasoen aurrean antolatu» (organización frente a los ataques machistas), han mostrado su repulsa contra la violencia de genero.

Durante la lectura del manifiesto han reclamado que las «actitudes machistas se están normalizando» en la sociedad con la «sexualización de las mujeres». También han condenado que «quienes quieren atrasar los derechos de la mujer» también promueven «actitudes racistas» y han apelado a no «confundir quién es el enemigo» y no «tragarse el fantasma del racismo». «Es una situación preocupante», han puntualizado, abogando por una postura «firme» contra el fascismo «sobre todo entre los jóvenes».

Manifiesto y concentración en la Diputación de Álava: «Hay que desactivar los discursos que banalizan o legitiman» esta forma de maltrato

La Diputación de Álava ha aprobado este martes con motivo del 25-N una declaración institucional que reafirma su compromiso «firme e inquebrantable» con la erradicación de todas las formas de violencia machista, a la vez que reclaman «desactivar los discursos que banalizan o legitiman» esta forma de maltrato. La Administración foral recuerda que esto «constituye una grave vulneración de los derechos humanos, una manifestación extrema de la desigualdad estructural, y una amenaza directa a la libertad, la dignidad y la vida».

La Administración foral alerta de que este tipo de violencia «se expresa de manera persistente de múltiples formas y se manifiesta en todos los ámbitos». De ahí que «exige mucho más que su reconocimiento y condena», y requiere de «políticas públicas transformadoras, recursos adecuados y una mirada feminista que sitúe el cuidado, la justicia y la reparación en el centro de la acción».

«Las víctimas no están solas; la sociedad alavesa está con ellas», afirma el texto aprobado por el Gobierno foral, que manifiesta que «la lucha contra la violencia machista es una responsabilidad colectiva que interpela a cada persona, entidad e institución. Todos, en todos los niveles, tenemos un papel que desempeñar, con implicación y compromiso», subraya. Para eso «resulta esencial fortalecer las redes comunitarias, promover encuentros y entornos seguros y de apoyo en diferentes ámbitos, y facilitar la acogida e integración de quienes llegan de fuera, con especial atención a mujeres y niñas».

Al final de la habitual concentración en las escalinatas de la plaza de la Provincia, el diputado general, Ramiro González, ha considerado que «es muy importante movilizarse» para que «el conjunto de la sociedad sea consciente de la existencia de una lacra que hay que parar». Y más aún «en un momento en el que hay un fenómeno negacionista que está en auge en todo el mundo y especialmente en toda Europa».

«Hay que decir alto y claro que basta ya de violencia contra las mujeres. Hay que plantarle cara», ha afirmado el máximo dirigente foral. «Quiero hacer un llamamiento a la movilización del conjunto de la sociedad, que participe cada uno en el ámbito en el que pueda, en todas aquellas movilizaciones y concentraciones que se han convocado a lo largo del día», ha concluido González.

Declaración institucional en el Ayuntamiento de Vitoria

La Junta de Portavoces ha aprobado la siguiente Declaración Institucional, que será ratificada en el próximo Pleno municipal:

Con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer, queremos recordar que la violencia machista genera un entorno de miedo y vergüenza que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren y que acentúa la sensación de impunidad de los victimarios. Estas situaciones se agudizan para aquellas mujeres que pueden estar más aisladas por falta de redes y arraigo en la comunidad: mujeres mayores, de entornos rurales dispersos, mujeres con discapacidad, mujeres extranjeras y/o con otras condiciones diferenciadoras.

La COMUNIDAD, nos conecta con otras personas y permite desarrollar vínculos protectores y generar narrativas comunes. Por eso, la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tenga cabida ninguna expresión de discriminación y violencia. La estrecha relación con el vecindario, amistades o cuadrilla, pueden alertar de forma temprana, cuando se está dando una situación de violencia.

La comunidad feminista, desde la proximidad y la sororidad, puede acuerpar a las mujeres que están enfrentando violencia, expresar empatía y acompañar desde la cercanía; apoyarle en su resistencia y recuperación de la violencia machista, respetando sus ritmos y decisiones.

La comunidad local puede apoyar la reparación de las víctimas desde el reconocimiento del daño causado y la denuncia de la violencia machista, manifestando públicamente su rechazo, solidariamente con la víctima y su entorno.

Los ayuntamientos, tenemos una directa responsabilidad para fomentar comunidades donde sus vecinos y vecinas, grupos, amistades y cuadrillas estén alerta ante la violencia machista; tenemos que promover una vida comunitaria que acoja, integre y proteja a quienes sufren situaciones de violencia; y también tenemos la responsabilidad de impulsar comunidades reparadoras para las víctimas de la violencia machista contra las mujeres.

Por eso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a desarrollar las siguientes actuaciones:

Fortalecer las redes de proximidad locales: cuidando los espacios de encuentro, las actividades comunitarias y la vitalidad asociativa local para que conecten a todas las personas y, particularmente, a las mujeres y niñas más vulnerables.

Preservar y consolidar los programas de igualdad en la vida local, para luchar contra el aumento de las desigualdades que agudizan las situaciones de vulnerabilidad de algunos colectivos de mujeres.

Desarrollar programas de acogida e integración para las personas que llegan de fuera, que permitan vincularse con la comunidad local, con especial atención a las mujeres y niñas.

Colaborar con otras instituciones y administraciones, así como con el tejido social y colectivos feministas locales para que mujeres y niñas puedan disfrutar de espacios libres de discriminaciones y violencias.

Promover las redes de apoyo en los entornos educativo, sanitario, culturales y de ocio, conectando los servicios públicos con los grupos, asociaciones y las iniciativas de apoyo mutuo en el ámbito de la igualdad y lucha contra a la violencia machista.

Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para desactivar los discursos y actitudes que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia machista contra las mujeres, especialmente en entornos de complicidades machistas.

Promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia machista, para mostrar la repulsa ante la violencia y la solidaridad con las víctimas.

Desarrollar campañas para construir códigos de relaciones saludables y equitativas entre los sexos, en toda su diversidad, quebrando los códigos machistas y misóginos.

Apoyar y coordinar con colectivos feministas locales, para desarrollar actuaciones para acuerpar a las mujeres víctimas de la violencia machista en su lucha.