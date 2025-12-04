El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Edificio del vicerrectorado en el campus de Álava. Jesús Andrade.

La UPV/EHU tendrá en Álava un servicio pionero de apoyo a universitarios con psicóloga y trabajadora social

Se ubicará en el edificio del Vicerrectorado y acompañará a los estudiantes en los planos personal y académico. También les ayudará a buscar alojamiento o gestionar becas

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:14

El campus de Álava de la Universidad del País Vasco UPV/EHU estrenará un servicio pionero de cuidado integral para toda la comunidad universitaria haciendo ... especial hincapié en los estudiantes. Se trata de uno de los cuatro proyectos estratégicos recogidos en la Memoria de Necesidades de la EHU para 2026 junto al nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería en Gipuzkoa y una clínica odontológica y un Laboratorio del Conocimiento en Bizkaia. Para este proyecto piloto en Álava y el refuerzo de la atención psicológica la universidad reserva 1,2 millones de euros. En el conjunto del campus alavés la inversión asciende a 3,4 millones repartidos en obras de mejora o nuevas infraestructuras.

