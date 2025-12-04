La UPV/EHU tendrá en Álava un servicio pionero de apoyo a universitarios con psicóloga y trabajadora social

El campus de Álava de la Universidad del País Vasco UPV/EHU estrenará un servicio pionero de cuidado integral para toda la comunidad universitaria haciendo ... especial hincapié en los estudiantes. Se trata de uno de los cuatro proyectos estratégicos recogidos en la Memoria de Necesidades de la EHU para 2026 junto al nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería en Gipuzkoa y una clínica odontológica y un Laboratorio del Conocimiento en Bizkaia. Para este proyecto piloto en Álava y el refuerzo de la atención psicológica la universidad reserva 1,2 millones de euros. En el conjunto del campus alavés la inversión asciende a 3,4 millones repartidos en obras de mejora o nuevas infraestructuras.

Desde la EHU han detectado que, desde la pandemia del covid, la vulnerabilidad del alumnado ha aumentado. «El estudiantado presenta con frecuencia dificultades de tipo familiar, relacional, económica, habitacional, psicológica, sanitaria, laboral o personal que suponen un importante obstáculo para afrontar sus estudios», se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO. Muestra de ello es que los recursos de apoyo existentes actualmente «cuentan con una gran demanda».

De esa necesidad surge este novedoso proyecto que se estrenará en Vitoria. El bautizado como Servicio de Cuidado Integral agrupará recursos que ya existen en la universidad pero que no están conectados entre sí a los que sumarán otros nuevos. La idea es ofrecer una atención completa «que ponga en el centro a la persona» y para ello se actuará en cinco ámbitos con el trabajo de una psicóloga, un agente de igualdad, una trabajadora social y un administrador.

En el área personal/académica se ofrecerá a los alumnos orientación universitaria y asesoría en adaptación curricular. En el ámbito sanitario habrá disponible atención psicológica individual y grupal, detección de trastornos emocionales o talleres grupales de manejo del estrés y de la ansiedad. Se trabajará de manera coordinada con los profesionales sanitarios y se harán derivaciones en los casos que sean necesarios.

En el área social habrá un servicio específico para detectar problemáticas sociofamiliares o relacionales y también se podrá aplicar el protocolo ante la violencia de género. A todo esto se suma el asesoramiento en materia residencial con información sobre alojamientos, una cuestión cada vez más problemática para los jóvenes. Por último, en el área económica se ayudará a los universitarios con la gestión de becas y se realizarán orientaciones en economía personal.

Este nuevo recurso se ubicará en la planta baja del edificio del Vicerrectorado. En concreto en un espacio de algo más de 300 metros cuadrados cedido por Kutxabank. La entidad financiera aportará además 50.000 euros para el acondicionamiento y puesta en marcha. Con su entrada en funcionamiento se logrará que haya una psicóloga de manera permamente en el campus de Álava ya que las profesionales actualmente en plantilla solo acuden a Vitoria dos días por semana «mientras la demanda del servicio no para de aumentar».

Otras inversiones

El proyecto piloto del Servicio de Cuidado Integral no es la única novedad que la EHU proyecta en Álava en 2026 en pleno debate con el Gobierno vasco por la financiación de la universidad para el próximo curso.

En la memoria de necesidades presentada hace unos días por el rector Joxerramon Bengoetxea en el Parlamento vasco se contemplan otras inversiones como la continuación de la implantación del anillo de geotermia en el campus de Álava con la inclusión de la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Farmacia o el Aulario. También la adecuación de los laboratorios de contención biológica (los que se utilizan para el cultivo seguro de bacterias y patógenos).

En la Facultad de Educación y Deporte se contempla un nuevo gimnasio y la reforma de las instalaciones del polideportivo. Además se pretenden instalar huertos universitarios y espacios como aparcabicis, duchas o vestuarios para animar a estudiantes y trabajadores a que acudan en bicicleta al campus.