El universo onírico de la alavesa Raisa Álava se instala en la biblioteca infantil del Artium

«Titular algo es muy difícil, parece que lo vas a condicionar», sostiene la artista Raisa Álava (Zuaza, 1990). Por eso, la última obra de ... esta dibujante alavesa, que se ha inaugurado este miércoles en el museo de Arte Contemporáneo del País Vasco en Vitoria, se nombra como 'Nomen Omen', en referencia a esa locución latina que viene a decir lo mismo que ella mantiene, que el nombre es un presagio. «No tiene una connotación ni buena ni mala», matiza la ilustradora, una de las más conocidas del momento y que cuenta entre sus trabajos con encargos para 'The New York Times' o el Tour de Francia.

De esta forma, el principal mensaje que lanza al público con su colorido y onírico mural de grandes dimensiones que se ha instalado en la biblioteca infantil del Artium no se traduce en algo concreto, más bien ofrece preguntas. «Siempre me parecece más interesante generarlas que dar respuestas», detalla. «He intentado crear una historia que fuera lineal y tuviera una narrativa clara para que quien se acerque hasta este punto pueda entretenerse mirando a la pared. Que lo miren tranquilamente y que extraiga cada uno lo que le sugiera, su propio sentido».

En la pared, antes pintada de un gris uniforme, aparecen cientos de personajes, formas y paisajes que la papelería Gráficas Ribera Deusto ha impreso en un vinilo. Algunos de sus protagonistas están acomodados en una especie de cartas o cromos, otros aparecen absorbidos por cápsulas y la mayoría se encuentran enmarcados en escenas como si todo esto tuviera una estructura narrativa cercana al cómic.

Ampliar La estantería de la biblioteca es una obra del escultor donostiarra Xabier Salaberria. I. Martín

«Es mi mayor referencia», reconoce Álava. Sobre esos individuos y todas las tonalidades de los que están pintados -principalmente naranja, rosa, morado, amarillo y verde- señala que, ante todo, quería generar «una aproximación al arte amable, que fuera para todos los públicos». «Al final me he liado un poquito», bromea, ante la cantida de información que puede apreciarse y que, en algún momento, llega a interpretar como «una dicotomía entre la tecnología y la naturaleza», aunque es algo que «casi lo he tenido que pensar después». Como curiosidad, todos esos motivos se han plasmado de memoria, sin un borrador previo, directamente desde su cabeza al papel, lo que le ha hecho «borrar mucho».

Un estilo «falsamente infantil»

El conservador de las piezas del museo, Enrique Martínez Goikoetxea, define el estilo de la ilustradora ayalesa como «barroco, horror vacui y falsamente infantil». «Invita a meternos de lleno en las distintas capas de los estilos iconográficos que está utilizando», subraya sobre una pieza que que se ha producido para su instalación específica en el Artium y que «va a permanecer en los fondos de la entidad», según ha concretado la directora, Beatriz Herráez.

Álava, que ha seleccionado parte de las publicaciones que se encuentran en este espacio pensado para que los más jóvenes empiecen a desarrollar su creatividad y jueguen con ella, explica después algunas de sus fuentes de inspiración con parte de esos libros de referencia que ahora cualquiera tendrá a mano. En la estantería -que es otra propia obra de arte en sí porque ha sido confeccionada por el escultor donostiarra Xabier Salaberria- reconoce, en primer lugar, la novela gráfica 'Virus Tropical' (2009, Sexto Piso) de la historietista ecuatoriana Paola Gaviria, más conocida como Power Paola. «Lo compré cuando empecé a dibujar cómics y me ha acompañado desde el primer momento. Son esas páginas que siempre consulto y nunca se agotan porque soy capaz de encontrar siempre nuevas cosas en ella», desgrana.

Ampliar Algunas de las novelas de referencia de Raisa Álava: 'Mumin' (Tove Jansson), 'Los magos' (BlexBolex), 'Paloñeco' (Chrudoš Valoušek y Vojtěch) y 'Virus tropical' (Power Paola).

Las historias de 'Mumin', de la finlandesa Tove Jansson (y editadas en España por Salamandra Graphic), también destacan para Álava en este cuidado espacio que invita a «vivir aventuras, explorar historias y acercarse al arte de una manera lúdica», según ha apuntado Elena Roseras, la responsable de la biblioteca. También hay otros libros como 'Paloñeco, Hueso, Ciruelo, Leño, y otra vez paloñeco' de Chrudoš Valoušek y Vojtěch Mašek (ed. por Barrett), que encajan de igual forma con su visión artística. «Son brutos y duros. Tienen una apariencia infantil y después no lo son», en la misma línea de que otros elogian de sus ilustraciones.

Asimismo, y lo muestra con 'Los magos' de BlexBolex, ella le dedica una especial atención a las técnicas gráficas. «He buscado encuadernaciones especiales para que la gente no vea sólo una forma de hacer libros. Tienen una impresión diferente, algunos están grabados en linóleo...», expresa.